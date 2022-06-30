10-річна чемпіонка світу грає на вулиці у шашки, щоб допомогти ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова вигадала спосіб допомогти Збройним силам України. Вона пропонує на вулиці всім охочим зіграти з нею за благодійний внесок, який вона надішле військовим. Про це розповів віцепрезидент Федерації шашок Києва Віктор Коваленко у Facebook.

Гравець може пожертвувати будь-яку суму, хоч одну гривню. Якщо він зможе перемогти чи зіграти внічию, грає ще одну партію безплатно. Такі умови залучили багатьох охочих.

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"Приблизно за годину Лєра зіграла 25-30 партій і всі виграла! Деякі гравці приходили повторно, а один хлопчик років восьми зіграв 4 партії. Дуже хотів виграти, але проти чемпіонки він не мав шансів. Лєра навіть давала йому одну шашку фори. Багато людей підходили та клали гроші в коробочку просто так, не граючи. Результат – 1200 грн! Валерія не збирається зупинятися на досягнутому", — написав він.

Коваленко зазначив, що це надихаючий приклад для тих, хто не знає, чим допомогти Україні та її армії перемогти у цій війні. Він радить займатися улюбленою справою, тому що цим можна багато зробити.

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Допомога ЗСУ від дітей

Раніше ми розповідали, що 14-річний юнак з Івано-Франківська Володимир Романчук продав знакову річ, щоб допомогти армії. 2019 року під час гостьового матчу з Португалією футбольному фанату дісталася футболка самого Кріштіану Роналду з його автографом.

Володимир вирішив зробити свій внесок у допомогу ЗСУ та виставив футболку на аукціон. У результаті лот пішов з молотка за 70 тисяч гривень, новим володарем футболки став мешканець США Руслан Карий.

Під час всеукраїнського збору на "Байрактари" у Луцьку діти продавали черешню, а виторг відправляли пожертвою на безпілотники. Цей факт до сліз зворушив телеведучого Сергія Притулу, який проводив збір разом з блогером Ігорем Лаченковим.