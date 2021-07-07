1000 долларов оказались 10 тыс. гривен: Смелянский ошибся с зарплатами почтальонов

Гендиректор "Укрпочты" утверждает, что у них все-таки есть работники, которые получают до 1000 долларов и выше

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, который ранее рассказал, некоторые почтальоны получают более 1000 долларов в месяц, опроверг свои слова. Говорит – ошибся.

Об этом он написал в Facebook.

В то же время глава почтового оператора отметил, что при нем зарплата у почтальонов все-таки выросла, но не так сильно.

"С зарплатой (с учетом премий) в 1000 долларов я ошибся. Зарплата почтальонов действительно выросла при моей каденции более чем в два раза (с $110 до $250 + без премий), но еще явно не достигла $1000", - отметил Смелянский.

В то же время, по его словам, лучшие почтальоны получают в месяц 10-11 тыс. гривен (около 350-400 долларов).

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Он также объяснил, что в интервью ошибся, и на самом деле почтальоны не получают 1000 долларов в месяц, а продают товаров и услуг на эту сумму.

"Моя ошибка была в том, что наши лучшие (не все) почтальона не получают 1000 долларов (или 28 000 грн), а продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, а с учетом премий получают 10-11 тысяч гривен", - написал Смелянский.

Он извинился перед почтальонами, которых могла обидеть его ошибка и добавил, что на "Укрпочте все-таки есть работники, которые получают до 1000 долларов и выше. По его словам, это водители, курьеры и сортировщики,

Напомним, в интервью 4 июля изданию "НВ Бизнес" гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что несмотря на ставка немногим более 6000 гривен, некоторые почтальоны получают до тысячи долларов в месяц.

Мы также сообщали, что государственная "Укрпочта" в 2020 году получила 9,2 млрд гривен чистого дохода, что на 19% больше, чем годом ранее, – во время пандемии вырос спрос на почтовые услуги.