12 дней борьбы за жизнь: в Киеве спасли двухлетнюю малышку

В Киеве спасли 2-летнюю Злату. Фото: коллаж "Сегодня"

В киевской детской больнице "Охматдет" спасли жизнь 2-летней пациентки Златы. У девочки из-за болезни отказали почки, легкие и сердце.

Об этом сообщили на странице в Facebook "Охматдета".

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Девочку госпитализировали в середине июля

В июле 2-летнюю Злату положили в больницу. Изначально родители девочки думали, что у нее пищевое отравление. Как оказалось, малышка подхватила опасную инфекцию.

На четвертые сутки болезни у Златы возникла острая почечная недостаточность, поэтому медики были вынуждены делать диализ.

Злата с врачом. Фото: "Охматдет"

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Злата не могла дышать и говорить

У девочки развилась пневмония, а уровень сатурации упал до сверхкритических 50%. В результате у Златы пострадали легкие. Тогда ее подсоединили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Он помог малышке заменить функции легких и сердца.

12 дней борьбы за жизнь

Когда Злату подсоединили к ЭКМО-аппарату, у нее начались 12 дней борьбы за жизнь. Ей постоянно делали диагностические бронхоскопии, а также вывели трахеостому.

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Кроме того, у Златы диагностировали токсический кардит. Этот диагноз заставил ее сердце работать менее чем на половину нормы.

Счастливая Злата. Фото: "Охматдет"

Врачи спасли жизнь Златы

Врачи и медсестры работали сверхурочно и даже не один раз просыпались посреди ночи. В результате им удалось вытащить ребенка из критического состояния и спасти, несмотря на отказ важных органов. В середине сентября Злату выписали домой. Теперь малышку ждут восстановление и наблюдения врачей, однако ее жизнь уже в безопасности.

Врачи спасли жизнь Злате. Фото: "Охматдет"

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