12 днів боротьби за життя: у Києві врятували дворічну малечу

У Києві врятували 2-річну Злату. Фото: колаж "Сьогодні"
У київській дитячій лікарні "Охматдит" врятували життя 2-річної пацієнтки Злати. У дівчинки через хворобу відмовили нирки, легені та серце.
Про це повідомили на сторінці у Facebook "Охматдиту".
Дівчинку госпіталізували в середині липня
У липні 2-річну Злату поклали в лікарню. Спочатку батьки дівчинки думали, що у неї харчове отруєння. Як виявилося, малеча підхопила небезпечну інфекцію.
На четверту добу хвороби у Злати виникла гостра ниркова недостатність, тому медики були змушені робити діаліз.
Злата не могла дихати і говорити
У дівчинки розвинулася пневмонія, а рівень сатурації впав до надкритичних 50%. Внаслідок цього у Злати постраждали легені. Тоді її під'єднали до апарата екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Він допоміг дитині замінити функції легенів і серця.
12 днів боротьби за життя
Коли Злату під'єднали до ЕКМО-апарату, у неї почалися 12 днів боротьби за життя. Їй постійно робили діагностичні бронхоскопії, а також вивели трахеостому.
Крім того, у Злати діагностували токсичний кардит. Цей діагноз змусив її серце працювати менш ніж на половину норми.
Лікарі врятували життя Злати
Лікарі та медсестри цілодобово працювали і навіть не один раз прокидалися посеред ночі. У підсумку їм вдалося витягнути дитину з критичного стану і врятувати, незважаючи на відмову важливих органів. У середині вересня Злату виписали додому. Тепер малечу чекають відновлення і спостереження лікарів, однак її життя вже в безпеці.