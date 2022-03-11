16-й день войны в Украине: названы маршруты для эвакуации населения

Украина продолжает помогать гражданам покинуть наиболее "горячие регионы" / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина продолжает организовывать "зеленые коридоры" для эвакуации населения в более безопасные регионы. Об этом на брифинге сообщила министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Эвакуационные маршруты
- Мариуполь – Запорожье,
- Пологи – Запорожье,
- Волноваха – Покровск,
- Энергодар – Запорожье,
- Изюм – Лозовая,
- Буча – Киев,
- Гостомель – Киев,
- Микуличин – Киев,
- Андреевка – Житомир,
- Макаров – Житомир,
- Бородянка – Житомир.
Эвакуация населения
По Украине и за границу курсируют эвакуационные поезда "Укрзализныци", вывозящие граждан из горячих точек. В соцсетяхкомпании обнародовали график с актуальными направлениями движения на 11 марта.
"Зеленых коридоров" в Сумской области сегодня не будет.
Для украинских беженцев в Польше приняли специальные условия пребывания в течение 1,5 года. Полякам, принимающим украинцев, будут оказывать денежную поддержку, по 40 злотых в день. Беженцы также могут отдать детей в местные школы и воспользоваться услугами врачей.
Большинство людей предпочитают уезжать из страны через границу с Польшей, и так уже 2 недели. Из-за этого самые большие очереди сейчас на пунктах "Шегини" и "Краковец", менее загружены "Устилуг" и "Ягодин".