Польский Сейм принял законопроект о помощи беженцам из Украины

Польский сейм рассмотрел правительственный законопроект о помощи гражданам Украины в связи с вторжением России на территорию страны. Специальный закон регулирует, в частности, вопросы законности пребывания украинских беженцев в Польше, а также денежных выплат их получателям.
Об этом пишет Onet.
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"За" проголосовало 439 депутатов, 20 были "против", трое из них "воздержались". Почти вся Конфедерация (кроме отсутствующих Конрада Берковича и Гжегожа Брауна), Мацей Гдула, Павел Залевский из Польши и Станислав Тишка проголосовали против законопроекта.
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Вскоре после голосования Мацей Гдула объяснил свое решение в соцсетях, отметив, что закон не оказывает помощь беженцам, не имеющим гражданства Украины, а в некоторых случаях вводит так называемую канцелярскую безнаказанность.
Новый закон должен регулировать законность пребывания украинцев. После подтверждения личности беженцы смогут получить номер PESEL, а их пребывание в нашей стране будет считаться легальным в течение 18 месяцев.
Положениями закона предусмотрено, что:
- Граждане Украины смогут находиться в Польше на законных условиях в течение 18 месяцев. Срок может быть продлен еще на 18 месяцев.
- Поляки, принимающие семьи из Украины, будут получать поддержку — 40 злотых в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых в месяц. Деньги пойдут людям, принявшим беженцев через органы местного самоуправления.
- Правительство также создаст "резерв специального назначения" для поддержки органов местного самоуправления. Он предназначен для финансирования дополнительных задач местных органов власти по приему беженцев из Украины
- Изменения в законе позволят украинцам пользоваться государственными услугами, особенно польским здравоохранением, и позволят отдавать детей в польские школы.
- Доступ к работе в Польше также означает юридически доступ к семейным льготам.
Эвакуация из Украины
- С конца февраля более двух миллионов человек покинули Украину. Большинство беженцев с Украины пересекли границу с Польшей, другие направились в Венгрию, Молдавию, Словакию и другие европейские страны.
- Для Сум 8 марта заработал гуманитарный коридор. Режим тишины начался с 9:00 до 21:00. Людей будут вывозить в Полтаву через Лохвицу и Лубны, маршрут согласован украинской и российской сторонами.
- Во время войны домашние питомцы становятся дополнительным испытанием для своих хозяев, поскольку их эвакуация требует документов и дополнительных усилий. "Сегодня" рассказывал эвакуируют ли животных на поездах и как вывезти питомца за границу.
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