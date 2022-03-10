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Польский Сейм принял законопроект о помощи беженцам из Украины

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 марта, 02:59
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Украинцы могут находиться на территории страны по специальным условиям
Законопроект поддержали 439 депутатов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Законопроект поддержали 439 депутатов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Польский сейм рассмотрел правительственный законопроект о помощи гражданам Украины в связи с вторжением России на территорию страны. Специальный закон регулирует, в частности, вопросы законности пребывания украинских беженцев в Польше, а также денежных выплат их получателям.

Об этом пишет Onet.

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"За" проголосовало 439 депутатов, 20 были "против", трое из них "воздержались". Почти вся Конфедерация (кроме отсутствующих Конрада Берковича и Гжегожа Брауна), Мацей Гдула, Павел Залевский из Польши и Станислав Тишка проголосовали против законопроекта.

Вскоре после голосования Мацей Гдула объяснил свое решение в соцсетях, отметив, что закон не оказывает помощь беженцам, не имеющим гражданства Украины, а в некоторых случаях вводит так называемую канцелярскую безнаказанность.

Новый закон должен регулировать законность пребывания украинцев. После подтверждения личности беженцы смогут получить номер PESEL, а их пребывание в нашей стране будет считаться легальным в течение 18 месяцев.

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Положениями закона предусмотрено, что:

  • Граждане Украины смогут находиться в Польше на законных условиях в течение 18 месяцев. Срок может быть продлен еще на 18 месяцев.
  • Поляки, принимающие семьи из Украины, будут получать поддержку — 40 злотых в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых в месяц. Деньги пойдут людям, принявшим беженцев через органы местного самоуправления.
  • Правительство также создаст "резерв специального назначения" для поддержки органов местного самоуправления. Он предназначен для финансирования дополнительных задач местных органов власти по приему беженцев из Украины
  • Изменения в законе позволят украинцам пользоваться государственными услугами, особенно польским здравоохранением, и позволят отдавать детей в польские школы.
  • Доступ к работе в Польше также означает юридически доступ к семейным льготам.

Эвакуация из Украины

  • С конца февраля более двух миллионов человек покинули Украину. Большинство беженцев с Украины пересекли границу с Польшей, другие направились в Венгрию, Молдавию, Словакию и другие европейские страны.
  • Для Сум 8 марта заработал гуманитарный коридор. Режим тишины начался с 9:00 до 21:00. Людей будут вывозить в Полтаву через Лохвицу и Лубны, маршрут согласован украинской и российской сторонами.
  • Во время войны домашние питомцы становятся дополнительным испытанием для своих хозяев, поскольку их эвакуация требует документов и дополнительных усилий. "Сегодня" рассказывал эвакуируют ли животных на поездах и как вывезти питомца за границу.
  • "Сегодня" также писал, какими рейсами "Укрзализныця" эвакуирует украинцев за границу, и рассказывал, в каких странах ЕС можно путешествовать по железной дороге бесплатно.

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