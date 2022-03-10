Польский Сейм принял законопроект о помощи беженцам из Украины

Украинцы могут находиться на территории страны по специальным условиям

Законопроект поддержали 439 депутатов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Польский сейм рассмотрел правительственный законопроект о помощи гражданам Украины в связи с вторжением России на территорию страны. Специальный закон регулирует, в частности, вопросы законности пребывания украинских беженцев в Польше, а также денежных выплат их получателям.

Об этом пишет Onet.

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"За" проголосовало 439 депутатов, 20 были "против", трое из них "воздержались". Почти вся Конфедерация (кроме отсутствующих Конрада Берковича и Гжегожа Брауна), Мацей Гдула, Павел Залевский из Польши и Станислав Тишка проголосовали против законопроекта.

Вскоре после голосования Мацей Гдула объяснил свое решение в соцсетях, отметив, что закон не оказывает помощь беженцам, не имеющим гражданства Украины, а в некоторых случаях вводит так называемую канцелярскую безнаказанность.

Новый закон должен регулировать законность пребывания украинцев. После подтверждения личности беженцы смогут получить номер PESEL, а их пребывание в нашей стране будет считаться легальным в течение 18 месяцев.

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Положениями закона предусмотрено, что:

Граждане Украины смогут находиться в Польше на законных условиях в течение 18 месяцев. Срок может быть продлен еще на 18 месяцев.

Поляки, принимающие семьи из Украины, будут получать поддержку — 40 злотых в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых в месяц. Деньги пойдут людям, принявшим беженцев через органы местного самоуправления.

Правительство также создаст "резерв специального назначения" для поддержки органов местного самоуправления. Он предназначен для финансирования дополнительных задач местных органов власти по приему беженцев из Украины

Изменения в законе позволят украинцам пользоваться государственными услугами, особенно польским здравоохранением, и позволят отдавать детей в польские школы.

Доступ к работе в Польше также означает юридически доступ к семейным льготам.

Эвакуация из Украины

С конца февраля более двух миллионов человек покинули Украину . Большинство беженцев с Украины пересекли границу с Польшей, другие направились в Венгрию, Молдавию, Словакию и другие европейские страны.

. Большинство беженцев с Украины пересекли границу с Польшей, другие направились в Венгрию, Молдавию, Словакию и другие европейские страны. Для Сум 8 марта заработал гуманитарный коридор . Режим тишины начался с 9:00 до 21:00. Людей будут вывозить в Полтаву через Лохвицу и Лубны, маршрут согласован украинской и российской сторонами.

. Режим тишины начался с 9:00 до 21:00. Людей будут вывозить в Полтаву через Лохвицу и Лубны, маршрут согласован украинской и российской сторонами. Во время войны домашние питомцы становятся дополнительным испытанием для своих хозяев, поскольку их эвакуация требует документов и дополнительных усилий. "Сегодня" рассказывал эвакуируют ли животных на поездах и как вывезти питомца за границу .

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