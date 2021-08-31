1996-й: гривна, принятие Конституции, интернет и другие приметы шестого года Независимости

Артефакты шестого года независимости / Фото: Коллаж: Сегодня

Для Украины 1996-й стал прежде всего годом собственной валюты и Конституции, а также большого количества олимпийских медалей и интернета. Об одном из знаковых для нашей страны периодов, вспоминал в проекте " Украина, которую строим мы" корреспондент "Сегодня" Егор Логинов.

Настоящие деньги

В 1996 году на смену миллионным купюрам купоно-карбованцев пришла гривна. В Киеве строят фабрику по печатанию бумажных банкнот, а монеты изготавливают на луганском патронном заводе. В гривну сразу переводят цены, тарифы на коммуналку, зарплаты, пенсии, банковские вклады граждан.

"Основной удар по обмену денежных средств взял на себя Ощадбанк. Но и коммерческие банки также обменивали деньги. Люди опасались нововведений, имея негативный предыдущий опыт. Однако результат был красноречивее. Денежная реформа замедлила инфляцию и остановила стремительную девальвацию", – рассказывает Сергей Черненко, председатель правления банка ПУМБ.

Перечисляют деньги по курсу 100 тысяч карбованцев за одну гривну без ограничений и конфискаций. Украинцы привыкают к почти советским ценам. За одну гривну можно купить две буханки хлеба. Проезд в киевском транспорте вместо 40 тысяч купонов стоит 40 копеек.

С облегчением вздыхает в первую очередь бизнес. Времена, когда деньги за большие партии товара приходилось считать вручную несколько часов, отошли в прошлое

"Я тогда занимался и обувью, и товарами народного потребления – привозили мешки. Мы предложили их взвешивать. То есть взяли какую-то сумму, эквивалентную тысяче долларов, – взвесили. У нас были простые весы, электронные", – делится предприниматель Олег Зайцев.

Но к гривне отношение сначала было осторожное – получив выручку за товар, сразу бежали покупать аудио- и видеотехнику или менять на доллары. Несмотря на установленный курс – одна гривна восемьдесят копеек за "зеленый" – украинцы по привычке пересчитывают все в американской валюте.

Конституция

В 96-м Украина получает и новую Конституцию. После длительных дебатов между политическими силами президент Леонид Кучма выдвигает Раде ультиматум: либо договариваетесь по каждому пункту – либо вопрос выносят на общенациональный референдум. Голосование длится почти сутки. Утром 28 июня "за" проголосовали 315 народных депутатов.

"Академик Вернадский" в Антарктиде

В феврале британская антарктическая служба передает свою станцию "Фарадей" Украине за символическую цену в один фунт стерлингов. Ее назовут "Академик Вернадский" – в честь первого президента Академии наук Украины. О передаче договаривался дипломат Сергей Комиссаренко.

"Попросил при встречах с министром иностранных дел и министром финансов – нельзя ли так сделать, чтобы то же, что собирались они продать, чтобы в конце концов Украине подарили в связи с тем, что Украина совсем молодое государство и у нас еще очень плохо работает экономика. Они проверили – Украина способна проводить там научные исследования", – рассказывает Сергей Комиссаренко, ученый, первый посол Украины в Великобритании (1992-1998).

"Полевые исследования украинского секса"

Книга Оксаны Забужко "Полевые исследования украинского секса" становится первым литературным бестселлером независимой Украины. Роман вызвал бурные и противоречивые реакции критиков и читателей из-за откровенных эротических сцен и смелых рассуждений о женской идентичности.

В конце концов произведение перевели на 15 языков – абсолютный рекорд для независимой Украины.

Олимпиада в Атланте

Летом украинцы срывают аплодисменты на Олимпиаде в Атланте – 23 медали, из них 9 высочайшего качества. Инесса Кравец устанавливает новый олимпийский рекорд в тройном прыжке. Владимир Кличко – лучший боксер в супертяжелом весе.

Но настоящая героиня Олимпиады – 18-летняя Лилия Подкопаева: две золотые и одна серебряная медали в спортивной гимнастике.

Возрождение футбола

Начинается настоящее возрождение отечественного футбола. Новая страница в истории донецкого "Шахтера" – президентом клуба становится Ринат Ахметов. Клуб получает современную инфраструктуру. Создают детско-юношеская школа, строят новую базу.

Стадион "Шахтер" реконструируют в соответствии с нормами УЕФА. Вскоре после этого дончане положат конец десятилетней гегемонии киевского "Динамо", отобрав у него золотые медали чемпионата.

"Сезон 96-97-го у нас получился отправной точкой. Потому что в истории клуба мы первый раз сделали дубль. То есть мы выиграли кубок Украины и взяли медали, хоть и серебряные. И уже потихоньку, с приходом Рината Леонидовича, начали подымать планку , то есть уже начали вести разговоры, чтоб стать первыми в Украине ", – говорит Дмитрий Шутков, игрок "Шахтера" (1992-2008).

Интернет и мобильная связь

В 1996-м в Украине начинается эра интернета. Отечественные сайты создают уже в национальном домене ".ua"

"Укртелеком создал в Киеве первый транзитный интернет-узел, соединяющий Украину по оптической линии связи с интернет-узлом в Лондоне. С тех пор украинские предприятия и государственные учреждения а затем и жители Украины могли пользоваться доступом к так называемому коммутируемому доступу ко всемирной сети Интернет", – рассказывает Юрий Курмаз, генеральный директор АО "Укртелеком".

Усиливается конкуренция и на рынке мобильной связи. С 96-го мощному оператору UMC придется соревноваться по цене и качеству с двумя новbмы игроками – Golden Telecom и DCC, который в будущем станет частью сети LIFE. В последнюю инвестировал Ринат Ахметов.

"Украинцам это дало максимальную возможность общения, оперативность решения разных вопросов, оперативность в бизнесе, передаче данных – это просто революция была в то время для Украины с появлением мобильной и сотовой связи", – говорит Валерий Степаненко, президент компании DCC-LIFE (1995- 2005).

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