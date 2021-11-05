2,5 тысячи смертей с начала года: генеральный прокурор Ирина Венедиктова привела жуткую статистику ДТП

В Украине произошло много ДТП из-за несовершеннолетних/Коллаж: Сегодня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказали статистику смертей в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли с начала 2021 года.

Об этом она сообщила в эфире ток-шоу "Право на владу".

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ДТП и несовершеннолетние

По словам генпрокурора, по состоянию на ноябрь текущего года 35 несовершеннолетних повлекли ДТП, которые уже инкриминируются Уголовным кодексом. С начала 2021 года 800 детей пострадали в дорожно-транспортных происшествиях.

Страшная статистика

Ирина Венедиктова отметила, что в Украине за этот год произошло 2,5 тысячи летальных исходов, а за весь прошлый год — 3,5 тысячи.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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