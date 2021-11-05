2,5 тисячі смертей з початку року: генеральний прокурор Ірина Венедіктова навела жахливу статистику ДТП

В Україні сталося багато ДТП через неповнолітніх/Колаж: Сьогодні
Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова розповіли статистику смертей у дорожньо-транспортних пригодах, що сталися з початку 2021 року
Про це вона повідомила в ефірі ток-шоу "Право на владу".
ДТП та неповнолітні
За словами генпрокурора, станом на листопад поточного року 35 неповнолітніх спричинили ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом. З початку 2021 року 800 дітей постраждали у дорожньо-транспортних пригодах.
Страшна статистика
Ірина Венедиктова зазначила, що в Україні за цей рік сталося 2,5 тисячі смертей, а за весь минулий рік — 3,5 тисячі.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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