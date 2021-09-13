2010-й: Янукович, доллар по 8, Черноморский флот и другие важные события 20-го года Независимости

Доллар по 8, президент Виктор Янукович и первая красная дорожка Одесского кинофестиваля. Коллаж "Сегодня"

Янукович, едва став у руля, подписывает скандальные Харьковские соглашения с главой Кремля. Черноморский флот надолго остается в Севастополе – в обмен на газовую скидку. Курс гривны – по 8 за доллар – власть держит как может – чтобы не раздражать избирателей. В поисках денег Рада принимает новый Налоговый кодекс.

В ответ малые и средние предприниматели выходят на протесты. А дальше начинаются аресты оппозиции. Политические преследования оппозиции. Бурный 2010 год, проект "Украина, которую строим мы" продолжает вспоминать выдающиеся события нашей Независимости.

Новый президент

С президентской гонки начинается 2010-й. Во втором туре в первый раз за булаву соревнуется женщина. А страна практически делится пополам. Север, Запад и Центр поддерживают Юлию Тимошенко. Юг и Восток голосуют за Виктора Януковича. Действующий президент Ющенко набирает рекордно низкое количество голосов. В конце концов побеждает Янукович – с разницей в три с половиной процента.

Для многих это было большим ударом и разочарованием. Тогда было охлаждение отношений и с Европейским Союзом, и с НАТО. Все это на тот момент, действительно создавало такое опасение, что Украина в геополитическом пространстве может переориентироваться полностью на Российскую Федерацию. Та и с первых шагов Януковича сопровождают плохие приметы. На инаугурации перед ним закрываются двери парламента, а во время визита Медведева на Януковича падает венок.

Скидка на газ

Первый скандал с Януковичем. В апреле в Харькове Янукович подписывает с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым соглашение: русский Черноморский флот остается в Севастополе до 2042-го года. За это Москва дает скидку на газ.

Оппозиция обвиняет Януковича в сдаче национальных интересов. И утверждает: никакой скидки на самом деле нет. "Газпром" просто "откатил" цену до той, по которой продает топливо соседям Украины. В день ратификации соглашений Парламент превратился в поле боя.

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Несмотря на это спикер Владимир Литвин проводит голосование и Харьковские соглашения вступают в силу. И виновной за цену на газ власть объявляет экс-премьера Юлию Тимошенко. Против нее открывают уголовные дела. Но продолжают выполнять заключенные ею контракты.

Международный кинофестиваль

Летом Одесса в первый раз принимает международный кинофестиваль. В город съезжаются украинские и мировые звезды. В последующие годы фестиваль станет одним из самых ярких событий лета, и прочно закрепится на мировой кинокарте

Доллар по восемь

Курс национальной валюты – 8 гривен за доллар – власть держит как может – чтобы не раздражать избирателей. Но для этого нужны деньги – и осенью Рада принимает новый Налоговый кодекс. Малые и средние предприниматели возмущены вымогательством и выходят на протесты.

Сначала свои замечания к новому кодексу одесские предприниматели пытались донести в мирной способ, и когда власть их не услышала, поехали в столицу. Сопротивление предпринимателей заставило власть пойти на уступки. За три недели наиболее скандальные пункты Кодекса отменяют. И заодно – сносят лагерь предпринимателей.