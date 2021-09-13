2010–й: президент Янукович, долар по 8, Одеський кінофестиваль та інші важливі події 20-го року Незалежності

Янукович, щойно ставши до керма, підписує скандальні Харківські угоди з очільником Кремля. Чорноморський флот надовго лишається у Севастополі – в обмін на газову знижку. Курс гривні – по 8 за долар – влада тримає як може – щоб не дратувати виборців. У пошуках грошей Рада ухвалює новий Податковий кодекс.

У відповідь малі та середні підприємці виходять на протести. А далі починаються арешти опозиції. Політичні переслідування опозиції. Бурхливий 2010 рік. Проєкт "Україна, яку будуємо ми" продовжує згадувати визначні події нашої Незалежності.

Новий президент

Із президентських перегонів починається 2010-ий. У другому турі вперше за булаву змагається жінка. А країна практично ділиться навпіл. Північ, Захід та Центр підтримують Юлію Тимошенко. Південь та Схід голосують за Віктора Януковича. Чинний президент Ющенко набирає рекордно низьку кількість голосів. Врешті перемагає Янукович – з різницею у три з половиною відсотки.

Для багатьох це було великим ударом і розчаруванням. Тоді було певне охолодження відносин і з Європейським Союзом, і з НАТО. Все це на той момент, дійсно створювало такі побоювання, що Україна в геополітичному просторі може переорієнтуватися повністю на Російську Федерацію.Та й з перших кроків Януковича супроводжують погані прикмети. На інавгурації перед ним зачиняються двері Парламенту, а під час візиту Медведєва на Януковича падає вінок.

Знижка на газ

Перший скандал з Януковичем. У квітні в Харкові Янукович підписує з тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим угоду: російський Чорноморський Флот залишається в Севастополі до 2042-го року. За це Москва дає знижку на газ.

Опозиція звинувачує Януковича в здачі національних інтересів. Та стверджує: ніякої знижки насправді немає. "Газпром" просто "відкотив" ціну до тієї, за якою продає паливо сусідам України. У день ратифікації угод Парламент перетворився на поле бою.

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Попри це спікер Володимир Литвин проводить голосування і Харківські угоди набувають чинності. Та винною за ціни на газ влада оголошує екс-прем’єрку Юлію Тимошенко. Проти неї відкривають кримінальні справи. Але продовжують виконувати укладені нею контракти.

Міжнародний кінофестиваль

Влітку Одеса вперше приймає міжнародний кінофестиваль. До міста з"їжджаються українські та світові зірки. У наступні роки фестиваль стане однією з найяскравІших подій літа, й міцно закріпиться на світовій кіномапі.

Долар по вісім

Курс національної валюти – 8 гривень за долар – влада тримає як може – щоб не дратувати виборців. Але для цього потрібні гроші – і восени Рада ухвалює новий Податковий кодекс. Малі та середні підприємці обурені здирництвом і виходять на протести.

Спочатку свої зауваження до нового кодексу одеські підприємці намагалися донести у мирній спосіб, та коли влада їх не почула, поїхали до столиці. Супротив підприємців змусив владу піти на поступки. За три тижні найбільш скандальні пункти Кодексу скасовують. Та заразом – зносять табір підприємців.