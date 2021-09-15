2012-й: Убийство Оксаны Макар, курс на "зеленую энергетику" и Евро-2012 – чем запомнился 22-й год Независимости

Самые значимые для Украины события 2012 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Евро-2012 беспрекословно самое спортивное событие, которое проходило в Украине. Наша главная команда впервые в истории играла на Евро, капитаном тогда был легендарный Андрей Шевченко.

Но объединили страну не только моменты радости, но и горя. За историей Оксаны Макар из Николаева, которую изнасиловали и пытались сжечь – следила и сочувствовала вся страна. Чем еще запомнился 2012 год вспоминает проект " Украина, которую строим мы ".

Евро-2012

Евро-2012 Украина проводила вместе с Польшей. 6-летний болельщик Тимур, чье фото увидела не только вся страна, но и весь мир, впервые в жизни пришел на большой стадион. Одно лишь мгновение изменило жизнь мальчика навсегда.

"Те моменты, те воспоминания, которые я получил за тот час, они не забудутся в моей памяти никогда. И поменяли, я так понимаю, всю мою жизнь кардинально", – сказал Тимур Шаманов.

Тимур мечтал стать известным игроком и выступать за сборную нашей страны, но травма не позволила серьезно взяться бодать мяча.

Так же, как Тимур, тысячи мальчиков во время чемпионата захотели стать футболистами. К матчам было приковано внимание миллионов зрителей. Стадионы Киева, Харькова, Львова и Донецка принимали болельщиков со всего мира.

На "Донбасс Арене" играли шесть матчей, она признана лучшим стадионом Евро-2012. Кроме стадионов, аэропортов и дорог страна получила то, чего за деньги купишь – во время Евро-2012 мы по-настоящему объединились.

История Оксаны Макар

Изнасилование и поджог жительницы Николаева Оксаны Макар потрясло всю страну. Девушку спасали почти месяц, но она не выжила. Ее убийцы уже отсидели более 10 лет и вскоре выйдут на свободу.

Запреты курильщикам

Между тем власти серьезно приступили к другим нарушителям – курильщикам. И запретили курить в общественных местах, в частности в кафе и ресторанах. Так решили бороться с пагубной привычкой. Штрафуют от 50 до 170 гривен.

Развитие "зеленой энергетики"

Большой бизнес также делает шаг к улучшению экологической ситуации – берет курс на развитие "зеленой энергетики". 2012-го на азовском побережье в Запорожской области заработали первые ветряки ДТЭК – Ботиевской ветроэлектростанции.

По завершении строительства она стала самой мощной в Украине – произведенной ею энергией в течение года можно обеспечить около 350 000 домохозяйств.

"В 12-м году ДТЭК действительно был первым в Украине, кто не только поверил в зеленую генерацию, но и начал создавать новую отрасль – получение энергии из ветра. За последние 10 лет ДТЭК инвестировал полтора миллиарда евро – и это только начало", – сказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Первая 3Д-опера в Европе

В 2012 году в Украине впервые ставят оперу в формате 3Д – "Летучий голландец" Вагнера в Донецком театре оперы и балета. Действо на сцене сопровождали голографические проекции.

Такого в то время не было ни в украинском, ни в европейских театрах. Опера обошлась в 300 000 евро, половину денег предоставила компания SCM Рината Ахметова. За два года оперу отметили Шевченковской премией.