2012-й: Вбивство Оксани Макар, курс на "зелену енергетику" і Євро-2012 – чим запам'ятався 22-й рік Незалежності

Найбільш значимі для України події 2012 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Євро-2012 беззаперечно найбільш спортивна подія, яка проходила в Україні. Наша головна команда вперше в історії грала на Євро, капітаном тоді був легендарний Андрій Шевченко.

Але об'єднали країну не тільки моменти радості, а й горя. За історією Оксани Макар з Миколаєва, яку зґвалтували і намагалися спалити – стежила і співчувала вся країна. Чим ще запам'ятався 2012 рік згадує проєкт " Україна, яку будуємо ми ".

Євро-2012

Євро-2012 Україна проводила разом з Польщею. 6-річний уболівальник Тимур, чиє фото побачила не тільки вся країна, а й весь світ, вперше в житті прийшов на стадіон. Одна лише мить змінила життя хлопчика назавжди.

"Ті моменти, ті спогади, які я отримав за той час, вони не забудуться в моїй пам'яті ніколи. І змінили, я так розумію, все моє життя кардинально", – сказав Тимур Шаманов.

Тимур мріяв стати відомим гравцем і виступати за збірну нашої країни, але травма не дозволила серйозно взятися буцати м'яча.

Так само, як Тимур, тисячі хлопчиків під час чемпіонату захотіли стати футболістами. До матчів була прикута увага мільйонів глядачів. Стадіони Києва, Харкова, Львова та Донецька зібрали уболівальників з усього світу.

На "Донбас Арені" грали шість матчів, вона визнана найкращим стадіоном Євро-2012. Крім стадіонів, аеропортів і доріг країна отримала те, чого за гроші купиш – під час Євро-2012 ми по-справжньому об'єдналися.

Історія Оксани Макар

Згвалтування і підпал мешканки Миколаєва Оксани Макар потрясло всю країну. Дівчину рятували майже місяць, але вона не вижила. Її вбивці вже відсиділи більше 10 років і незабаром вийдуть на свободу.

Заборони курцям

Тим часом влада серйозно приступила до інших порушників – курців. І заборонили курити в громадських місцях, зокрема в кафе і ресторанах. Так вирішили боротися зі згубною звичкою. Штрафують від 50 до 170 гривень.

Розвиток "зеленої енергетики"

Великий бізнес також робить крок до поліпшення екологічної ситуації – бере курс на розвиток "зеленої енергетики". 2012-го на азовському узбережжі в Запорізькій області заробили перші вітряки ДТЕК – Ботієвської вітроелектростанції.

По завершенні будівництва вона стала найпотужнішою в Україні – виробленою нею енергією протягом року можна забезпечити близько 350 000 домогосподарств.

"У 12-му році ДТЕК дійсно був першим в Україні, хто не тільки повірив в зелену генерацію, а й почав створювати нову галузь – отримання енергії з вітру. За останні 10 років ДТЕК інвестував півтора мільярда євро – і це тільки початок", – сказав гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

Перша 3Д-опера в Європі

У 2012 році в Україні вперше ставлять оперу в форматі 3Д – "Летючий голландець" Вагнера в Донецькому театрі опери та балету. Дійство на сцені супроводжували голографічні проекції.

Такого в той час не було ні в українському, ні в європейських театрах. Опера обійшлася в 300 000 євро, половину грошей надала компанія SCM Ріната Ахметова. За два роки оперу відзначили Шевченківською премією.