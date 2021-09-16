2013-й: Врадиевка, Евромайдан, Ленинопад – украинцы восстали против беззакония в 23-й год Независимости

Поворотные в истории Украины события 2013 года. Коллаж "Сегодня"

2013-й – украинцы массово восстают против произвола и беззакония. Сначала в Врадиевке, где двое милиционеров изнасиловали и чуть не убили 29-летнюю Ирину Крашкову. А потом на Евромайдане. Не подписанная Януковичем ассоциация о соглашении с ЕС выводит на улицу сначала сотни, а затем десятки тысяч человек. Проект "Украина, которую строим мы" вспоминает год, который стал новой точкой отсчета в истории независимой Украины.

Непогода, что сплотила столицу

Не горнолыжный курорт, а Андреевский спуск в Киеве. Ночью выпала более, чем месячная норма осадков. Что одним – зимнее развлечение, другим – снежная ловушка. Внедорожник пытается вытащить из сугроба троллейбус – он увлекается гонками по бездорожью, его автомобиль рекордные сугробы не испугали. С товарищами спасали других водителей, собирались через соцсети.

"Мы могли помочь – мы помогли. Мне нравится как украинцы реагируют в каких-то сложных ситуациях, приходят на помощь друг другу – это очень дорогого стоит. Люди писали – есть лопата, сапоги, могу помогать", – вспоминает заснеженную весну Павел Белоиван.

Украинцы сказали – хватит

Взятки, издевательства, беззаконие. 2013-й – год перелома, потому что достало. Первой возмущается Врадиевка. Там двое милиционеров и таксист изнасиловали и чуть не убили Ирину Крашкову. Тогдашнее руководство райотдела своих покрывало, местные не выдержали и буквально разнесли здание. Акции против милицейского произвола охватили всю страну.

"Это стало той энергией, которая сжималась и вырвалась в 2013 году, когда Ира смогла указать на человек, совершивших преступление, оно послужило толчком такому общественному восстанию", – говорит адвокат Ирины Крашковой Руслан Радецкий.

Эти протесты потом назовут прологом к главному событию года – Евромайдану.

Точка невозврата

Накануне саммита в Вильнюсе правительство приостанавливает подготовку к заключению договора об ассоциации с ЕС. Президент Янукович в Литву все же едет, но в последний момент отказывается ставить подпись под Соглашением об ассоциации.

"Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, отличное настроение и друзей", – этот пост в Фейсбуке журналиста Мустафы Найема вечером 21-го ноября вывел на Майдан полторы тысячи человек, которые были не согласны с изменением курса государства. Как несколькими месяцами ранее в арабских странах, соцсети становятся не только средством общения, но и организации протестов. Через 9 дней на Майдане пролилась первая кровь. "Беркутовцы" жестоко разгоняли протестующих, якобы для того, чтобы столичная власть смогла установить новогоднюю елку.

"Это не было оттеснить – это было принудительно согнать всех вместе и побить, чтобы больше никто не выходил. Досталось и мне", – вспоминает участник протеста Виталий Кузьменко. Для него ночь на 30 ноября закончилась сломанной рукой и ушибами.

После избиения студентов на Майдан выйдут уже сотни тысяч людей, и акции протеста перерастут в революцию – за достойную жизнь.

"Для меня важно, чтобы эта страна была демократической, чтобы было комфортно жить мне и тем, кто будет после меня. Я понимал, я теряю перспективы нормально жить в своей стране – это всего меня угнетало", – говорит Виталий.

Ленин, прощай

Украинцы решили избавиться от памятников советского прошлого. Самостоятельно, без разрешения "сверху". С Киева начинается "Ленинопад". Остатки Ильича с Бессарабской площади разберут на сувениры. Верхушка превратилась в настоящий арт-объект – сейчас он стоит в юридическом офисе. Голова Ленина на металлических лапках. Напоминает гигантского паука и по замыслу символизирует механичность коммунистической системы. Имеет и практическое применение – как кофейный столик.

Йолка на Майдане

Новый год многолюдный Майдан встречал с самой необычной елкой. Вместо игрушек ее украсили флагами и плакатами и иронично назвали "Йолкой". Со сцены звучат пожелания на новый, 2014-й. Тогда еще никто не догадывался, что он станет самым драматичным в истории независимой Украины.