2013-й: Врадіївка, Євромайдан, Ленінопад – українці повстали проти беззаконня у 23-й рік Незалежності

Поворотні в історії України події 2013 року. Колаж "Сьогодні"

2013-й – українці масово повстають проти свавілля та беззаконня. Спочатку у Врадїївці, де двоє міліціонерів зґвалтували та ледь не вбили 29-річну Ірину Крашкову. А потім на Євромайдані. Не підписана Януковчием асоціація про угоду з ЄС виводить на вулицю спочатку сотні, а потім десятки тисяч людей. Проєкт "Україна, яку будуємо ми" згадує рік, що став новою точкою відліку в історії незалежної України.

Негода, що згуртувала столицю

Це не гірськолижний курорт, а Андріївський узвіз в Києві. Уночі випала понад місячна норма опадів. Що одним – зимова розвага, іншим – снігова пастка. Позашляховик намагається витягти із замету тролейбус – він захоплюється перегонами бездоріжжям, його автівку рекордні кучугури не злякали. Із товаришами рятували інших водіїв, гуртувалися через соцмережі.

"Ми могли допомогти – ми допомогли. Мені подобається як українці реагують в якихось складних ситуаціях, приходять на допомогу один одному – це дуже дорогого коштує. Люди писали – є лопата, чоботи, можу допомагати", – згадує засніжену весну Павло Білойван.

Українці сказали – досить

Хабарі, знущання, беззаконня. 2013-й – рік зламу, бодістало. Першою збурюється Врадієвка. Там двоє міліціонерів і таксист зґвалтували та ледь не вбили Ірину Крашкову. Тодішнє керівництво райвідділку своїх покривало, місцеві не витримали і буквально рознесли будівлю. Акції проти міліцейського свавілля охопили усю країну.

"Це стало тією енергію, яка стискалася і вирвалася в 2013 році, коли Іра змогла вказати на осіб, які вчинили злочини, воно послужило такому громадському повстанню", – каже адвокат Ірини Крашкової Руслан Радецький.

Ці протести потім назвуть прологом до головної події року – Євромайдану.

Точка неповернення

Напередодні саміту у Вільнюсі уряд призупиняє підготовку до укладання договору про асоціацію з ЄС. Президент Янукович до Литви таки їде, проте в останній момент відмовляється ставити підпис під Угодою про Асоціацію.

"Вдягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, чудовий настрій та друзів" – цей пост у Фейсбуку журналіста Мустафи Наєма увечері 21-го листопада вивів на Майдан півтори тисячі людей, які були незгодні зі зміною курсу держави. Як кількома місяцями раніше в арабських країнах, соцмережі стають не лише засобом спілкування, а й організації протестів. За 9 днів на Майдані пролилася перша кров. "Беркутівці" жорстоко розганяли протестувальників, нібито для того, щоб столична влада змогла встановити новорічну ялинку.

"Це не було відтіснити – це було примусово зігнати всіх разом і побити, щоб більше ніхто не виходив. Дісталося і мені", – згадує учасник протесту Віталій Кузьменко. Для нього ніч проти 30-го листопада закінчилась зламаною рукою та забоями.

Після побиття студентів на Майдан вийдуть вже сотні тисяч людей, і акції протесту переростуть у Революцію – за гідне життя.

"Для мене важливо, щоб ця країна була демократичною, щоб було комфортно жити мені і тим, хто буде після мене. Я розумів, я втрачаю перспективи нормально жити в своїй країні – це найбільше мене гнітило", – каже Віталій.

Ленін, прощавай

Українці вирішили позбутися пам'яток радянського минулого. Самотужки, без дозволу "згори". З Києва починається "Ленінопад". Рештки Ілліча з Бессарабської площі розберуть на сувеніри. Верхівка пам'ятника перетворилася на справжній арт об'єкт – нині він стоїть в юридичному офісі. Голова Леніна на металевих лапках. Нагадує велетенського павука і за задумом символізує механічність комуністичної системи. Має і практичне застосування – як кавовий столик.

Йолка на Майдані

Новий рік велелюдний Майдан зустрічав із найнезвичнішою ялинкою. Замість іграшок її прикрасили прапорами та плакатами й іронічно назвали "Йолкою". Зі сцени лунають побажання на новий, 2014-й. Тоді ще ніхто не здогадувався, що він стане найдраматичнішим в історії незалежної України.