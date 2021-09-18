2015-й: Бои за Донецкий аэропорт, рекордное падение гривни и новая полиция – выдающиеся события 25-го года Независимости

В 2015 году в Украине зафиксировали самый высокий курс доллара. Коллаж "Сегодня"

Бои за Донецкий аэропорт, "Минск-2", доллар по 30 и начало масштабных реформ, очень скоро начнут менять страну. Сегодня вспоминаем 2015-й год в проект "Украина, которую строим мы".

Война не щадит

Снаряды падают прямо посреди жилых кварталов. В январе 2015 года боевики обстреливают микрорайон Восточный в Мариуполе. Убит 31 человек, более ста мирных жителей получили ранения. А на окраине Донецка украинские военные держат оборону аэропорта. Отремонтированный к Евро-чемпионату современный аэропорт – разгромлен. Бойцы, которых потом назовут "киборгами", отражали атаки пророссийских сил 242 дня. Противостояние за ДАП унесло жизни 109 украинских бойцов.

"Сюда была заведена артиллерия вся возможная – и гаубицы крупные, и грады стреляли, и минометы. То есть такой силы обстрела здесь в Песках еще не было", – рассказывали тогда военные.

На второй год войны Верховная Рада признает Россию агрессором, а так называемые "ДНР" и "ЛНР" – террористическими организациями. Руководители Украины, Франции, России и Германии уже во второй раз собираются в Минске. Договорились о прекращении огня, освобождении пленных и – особом статусе для отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. Впрочем, Россия договоренности нарушает сразу – захватив Дебальцево, которое по договоренностям, находится по эту сторону линии разграничения.

Доллар достиг исторического максимума

В результате украинская экономика переживает очередной кризис – гривна обесценивается, курс доллара доходит до 38. Это и по сей день исторический максимум. Нацбанк берется за "чистку" банковской системы. Начинается "банкопад" – за год прекратили свое существование полсотни финучреждений. Растет внешний долг Украины, экономисты пугают – страна на грани дефолта. Во главе правительства во второй раз становится Арсений Яценюк.

"Единого рецепта тогда не было, нужно было задействовать все возможное и невозможное, начиная от экономии бюджетных средств и заканчивая налоговой реформой. Мы провели сложнейшую реструктуризацию долговую. На кону стояло спасение страны и экономики как одного из элементов. Речь была о существовании государства как такового", – говорит Яценюк.

Начало масштабных реформ

Оздоровление государства требовало немедленных реформ. Первая масштабная реформа – в правоохранительной системе. ГАИ – ликвидирована, вместо нее создают патрульную полицию. Новые кадры готовят по западным стандартам. Они получают новую форму, новые машины и новые принципы работы.

Летом патрульные присягают на верность и сразу становятся очень популярными. Селфи с копом – новый тренд в соцсетях. От новых правоохранителей ждут, что они не будут брать взятки и будут защищать граждан, а не наказывать. Виталий Данильчук в патрульной полиции – от начала реформы. Для этого оставил руководящую должность в одной из частных компаний. Сейчас – командир роты, и несмотря на физические и нервные нагрузки, ни разу не пожалел о своем выборе.

"Идеи в то время были очень интересные, начать все с нуля, реформировать, добиться лучших результатов. В первую очередь самому себе доказать, что ты можешь справиться здесь. Патрульная полиция – это тяжелая работа, но мы с ней справляемся и боремся с преступностью", – говорит полицейский.

Деньги и власть – передают на места. В Украине стартует децентрализация. Села и поселки объединяются в громады и получают больше полномочий, а значит и больше возможностей. Велодорожки, спортплощадки, молодежный центр и центр админуслуг, новая амбулатория, в школах – капитальный ремонт. Все это появилось в Житомирской области именно благодаря админреформе.

"Реформа дала возможность людям поверить в свои силы и управлять жизнью по своему усмотрению. Самим определять объекты, которые требуют ремонта или реконструкции, какие улицы нужно ремонтировать, которые осветить, какие хорошие условия создать для проживания людей", – рассказывает председатель Новоборовский общины Григорий Рудюк.

Зима в огне

О том, какой ценой Украина борется за достойные условия жизни, снимают фильм. Документальный фильм "Зима в огне" показывает Netflix, авторам вручают специальную награду американской телеакадемии – "Хрустальный глобус". Ленту о Революции достоинства пересмотрят 69 миллионов человек в 50 странах мира.