2015-й: Бої за Донецький аеропорт, рекордне падіння гривні та нова поліція – визначні події 25-го року Незалежності

2015 року в Україні зафіксували найвищий курс долара. Колаж "Сьогодні"

Бої за Донецький аеропорт, "Мінськ-2", долар по 30 і початок масштабних реформ, що дуже скоро почнуть змінювати країну. Сьогодні згадуємо 2015-й рік у проєкті Україна, яку будуємо ми.

Війна не щадить

Снаряди падають просто посеред житлових кварталів. У січні 2015-го бойовики обстрілюють мікрорайон Східний в Маріуполі. Вбито 31 людину, понад сто мирних мешканців зазнали поранень. А на околиці Донецька українські військові тримають оборону аеропорту. Відремонтоване до єврочемпіонату сучасне летовище – розгромлене вщент. Бійці, яких потім назвуть "кіборгами", відбивали атаки проросійських сил 242 дні. Протистояння за ДАП забрало життя 109 українських бійців.

"Сюди була зведена артілерія вся можлива – і гаубиці крупні, і "Гради" стріляли, і міномети. Тобто такої сили обстрілу тут у Пісках ще не було", – розповідали тоді військові.

На другий рік війни Верховна Рада визнає Росію агресором, а так звані "ДНР" та "ЛНР" – терористичними організаціями. Очільники України, Франції, Росії та Німеччини вже вдруге збираються у Мінську. Домовилися про припинення вогню, звільнення полонених та – особливий статус для окремих регіонів Донеччини та Луганщини. Втім, Росія домовленості порушує одразу – захопивши Дебальцеве, яке за угодами, перебуває по цей бік лінії розмежування.

Долар сягнув історичного максимуму

Через війну українська економіка переживає чергову кризу – гривня знецінюється, курс долара доходить до 38. Це і донині історичний максимум. Нацбанк береться за "чистку" банківської системи. Починається "банкопад" – за рік припинили своє існування пів сотні фінустанов. Зростає зовнішній борг України, економісти лякають – країна на межі дефолту. На чолі уряду вдруге стає Арсеній Яценюк.

"Єдиного рецепту там не було, треба було задіювати все можливе і неможливе, починаючи від економії бюджетних коштів і закінчуючи податковою реформою. Ми провели надзвичайно складну реструктуризацію боргову. На кону стояло рятування країни і економіки як одного з елементів. Мова була про існування держави як такої", – каже Яценюк.

Початок масштабних реформ

Оздоровлення держави потребувало негайних реформ. Перша масштабна реформа – у правоохоронній системі. ДАІ – ліквідовано, натомість створюють патрульну поліцію. Нові кадри готують за західними стандартами. Вони отримують нову форму, нові машини та нові принципи роботи.

Улітку патрульні присягають на вірність і одразу стають дуже популярними. Селфі з копом – новий тренд у соцмережах. Від нових правоохоронців чекають, що вони не братимуть хабарів та захищатимуть громадян, а не каратимуть. Віталій Данильчук у патрульній поліції – від початку реформи. Задля цього залишив керівну посаду в одній з приватних компаній. Зараз – командир роти, і попри фізичні та нервові навантаження, жодного разу не пошкодував про свій вибір.

"Ідеї на той час були дуже цікаві, почати все з нуля, реформувати, добитися кращих результатів. Насамперед самому собі доказати, що ти можеш справитися тут. Патрульна поліція – це тяжка робота, але ми з нею справляємося і боремося зі злочинністю", – каже поліцейський.

Гроші та владу – передають на місця. В Україні стартує децентралізація. Села та селища об’єднуються в громади і отримують більше повноважень, більше коштів, а отже, і більше можливостей. Велодоріжки, спортмайданчики, молодіжний центр і центр адмінпослуг, нова амбулаторія, у школах – капітальний ремонт. Все це з’явилося на Житомирщині саме завдяки адмінреформі.

"Реформа дала можливість людям повірити у свої сили і керувати життям на власний розсуд. Самим визначати об’єкти, які потребують ремонту чи реконструкції, які вулиці потрібно ремонтувати, які освітити, які гарні умови створити для проживання людей", – розповідає голова Новоборівської громади Григорій Рудюк.

Зима у вогні

Про те, якою ціною Україна виборює гідні умови життя, знімають фільм. Документальну стрічку "Зима у вогні" показує Netflix, авторам вручають спеціальну нагороду американської телеакадемії – "Кришталевий глобус". Стрічку про Революцію Гідності переглянуть 69 мільйонів людей у 50 країнах світу.