2018-й: паспорт европейского образца, взрывы на артскладах и другие важные события 28-го года Независимости

Паспорт европейского образца, семейный врач и взрывы на артскладах - важные события 2018-го. Коллаж: "Сегодня"

С 2018 все мы можем получить пластиковую карточку, удостоверяющую нашу личность. У граждан Украины вместо обычных бумажных – паспорта европейского образца. К тому же – как в Европе – появились семейные врачи.

Однако – в конце года страна пережила едва ли не самые драматические после начала войны на Востоке события – наших моряков в украинских водах россияне захватили в плен. Бурный 2018 год, проект "Украина, которую строим мы" продолжает вспоминать выдающиеся события нашей Независимости.

Сделать медицину – как в Европе

В Украине начали реформировать первичное звено. С апреля 2018 года – вместо участковых – появились семейные врачи. Их необходимо было выбрать самим и подписать с ними декларацию. Данные должны вносить в специальную компьютерную программу. Как к этому подступиться, поначалу не знали ни пациенты, ни врачи. К тому же, и компьютеры были не в каждой больнице.

"Кто как выкручивался. Кто из мобильного телефона, кто – домашнего компьютера. Родственники, близкие, знакомые, друзья. Вот первые пациенты, первые декларации", – рассказал Александр Пирог, семейный доктор.

Сначала в его кабинете был только фонендоскоп, глюкометр и тонометр. Теперь существуют все необходимое. А еще зарплата, хоть и не намного, но все-таки выросла.

"Ну а в данный момент размер зарплаты зависит от количества деклараций, а так как у нас не полный боекомплект то мы и получаем где-то на 0,75 ставки, в районе 10 000 гривен на то количество деклараций, что мы имеем", – добавил Пирог.

Пришлось привыкать украинцам и еще к одной новинке: вместо обычного паспорта-книжечки стали выдавать пластиковую карточку. С ней пока необходимо носить бумажку с адресом регистрации. Однако основная биометрическая информация – на чипе.

Взрывы на артскладах и диверсия

Настоящие взрывы разбудили ночью 9-го октября жителей города Ичня Черниговской области. Загорелись местные артсклады. На дома мирных жителей сыпались снаряды. Эвакуировали более двенадцати с половиной тысяч человек. Одна из возможных причин взрывов – русская диверсия.

Явная же диверсия была позже. В Керченском проливе на пути из Одессы в Мариуполь российские военные напали на три украинских судна.

Россияне взяли в плен двадцать четыре украинских моряка, забрали и корабли. "Бердянск" восстанавливали полгода.

"Многое было разобрано, многое было сломано. Не было личных вещей, очень много украдено, особенно по электронике. Понимаете, автоматические выключатели, переключатели, даже лампочки", – рассказал Юрий Безъязычный, механик катера "Бердянск".

На борту с прошлой команды осталось только двое: командир Богдан Головаш и механик Юрий Безъязычный. Остальные не могут служить по состоянию здоровья, которое подкосил 9-месячный русский плен.

"Как говорится – что нас не убивает – делает нас сильнее. Мы это пережили", – добавил Безъязычный.

Уникальная фотокнига "Донбасс и Мирные"

Как вооруженный конфликт на востоке разделил жизнь простых людей на "до" и "после" – рассказывает и уникальная фотокнига "Донбасс и Мирные", которую издал Фонд Рината Ахметова. Впервые ее представили в столичном "Художественном Арсенале" 2018.

В издании собрали истории 11-ти человек, чьи судьбы перечеркнула война: тяжелораненые ребята, пожилые люди, потерявшие родных. Кроме Украины, книгу представили на книжных выставках в Брюсселе, Лондоне, Франкфурте-на-Майне и Страсбурге.

"Эти 11 историй – это малая доля огромного, самого крупного в Украине архива историй мирных, рассказанных от первого лица, которые уже сейчас собраны в рамках проекта Фонда Рината Ахметова в Музей голоса мирных, – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Действительно исторической победой Киева – завершилась четырехлетний судебный спор в Стокгольмском арбитраже между Нафтогазом и Газпромом. Рассмотрев два дела, суд постановил: не украинцы, а россияне должны заплатить за невыполненный контракт два с половиной миллиарда долларов.