2018 й: паспорт європейського зразка, вибухи на артскладах та інші важливі події 28-го року Незалежності

Паспорт європейського зразка, сімейний лікар і вибухи на артскладах - важливі події 2018-го. Колаж: "Сьогодні"

Від 2018-го усі ми можемо отримати пластикову картку, яка засвідчує нашу особу. У громадян України замість звичайних паперових – паспорти європейського зразка. До того ж – як у Європі – з'явились сімейні лікарі.

Однак – наприкінці року країна пережила чи не найдраматичніші після початку війни на Сході події – наших моряків в українських водах росіяни захопили у полон. Бурхливий 2018 рік, проєкт "Україна, яку будуємо ми" продовжує згадувати визначні події нашої Незалежності.

Зробити медицину – як у Європі

В Україні почали реформувати первинну ланку. З квітня 2018-го – замість дільничних – з'явилися сімейні лікарі. Їх треба було обрати самим і підписати з ними декларацію. Дані мали вносити до спеціальної комп'ютерної програми. Як до цього підступитися, попервах не знали ні пацієнти, ні лікарі. До того ж, і комп'ютери були не в кожній лікарні.

"Хто як викручувався. Хто з мобільного телефона, хто – домашнього компьютера. Родичі, близькі, знайомі, друзі. Оце перші пацієнти, перші декларації",– розповів Олександр Пірог, сімейний лікар.

Спочатку в його кабінеті був лише фонендоскоп, глюкометр і тонометр. Тепер є майже все необхідне. А ще платня, хоч і не набагато, а таки зросла.

"Ну а зараз розмір зарплати залежить від кількості декларацій, а оскільки у нас не повний боєкомплєкт то ми і получаємо десь на 0,75 ставку, у районі 10 тисяч гривень на ту кількість декларацій, що ми маємо",– добавив Пірог.

Довелося звикати українцям і ще до однієї новинки: замість звичайного паспорта-книжечки стали видавати пластикову картку. З нею поки що треба носити папірчик з адресою реєстрації. Проте основна біометрична інформація – на чипі.

Вибухи на артскладах та диверсія

Справжні вибухи розбудили вночі 9-го жовтня жителів містечка Ічні на Чернігівщині. Загорілися тамтешні артсклади. На будинки мирних жителів сипалися снаряди. Евакуювали більш як дванадцять із половиною тисяч людей. Одна з можливих причин вибухів – російська диверсія.

Явна ж диверсія була пізніше. У Керченській протоці на шляху з Одеси до Маріуполя російські військові напали на три українські судна.

Росіяни полонили двадцятьох чотирьох українських моряків, забрали й кораблі. "Бердянськ" відновлювали півроку.

"Багато чого було розібрано, багато чого було зламано. Не було особистих речей, дуже багато вкрадено, особливо по електроніці. Розумієте, автоматичні виключателі, перемикачі, навіть лампочки",– розповів Юрій Без'язичний, механік катера "Бердянськ".

На борту з минулої команди лишилося тільки двоє: командир Богдан Головаш та механік Юрій Без'язичний. Решта не можуть служити через стан здоров'я, яке похитнув 9-місячний російський полон.

"Як то кажуть – що нас не вбиває – робить нас сильніше. Ми це пережили",– добавив Без'язичний.

Унікальна фотокнига "Донбас і Мирні"

Як збройний конфлікт на сході розділив життя простих людей на "до" і "після" – розказує і унікальна фотокнига "Донбас і Мирні", яку видав Фонд Ріната Ахметова. Уперше її презентували в столичному "Мистецькому Арсеналі" 2018-го.

У виданні зібрали історії 11-ти людей, чиї долі перекреслила війна: тяжкопоранені діти, літні люди, що втратили рідних. Крім України, книгу представили на книжкових виставках у Брюсселі, Лондоні, Франкфурті-на-Майні та Страсбурзі.

"Ці 11 історій – це мала частка величезного, найбільшого в Україні архіву історій мирних, розказаних від першої особи, які вже зараз зібрані в рамках проекту Фонду Ріната Ахметова в Музей голосу мирних , – розповіла Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

Справді історичною перемогою Києва – завершилася чотирирічна судова суперечка в Стокгольмському арбітражі між Нафтогазом та Газпромом. Розглянувши дві справи, суд ухвалив: не українці, а росіяни мусять заплатити за невиконаний контракт два з половиною мільярди доларів.