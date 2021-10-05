+30 в купе и мокрые постели: украинка возмутилась условиями в поезде "Укрзализныци"

Пассажирка возмутилась условиями в поезде "Укрзализныци". Фото: коллаж "Сегодня".

Украинка пожаловалась на плохие условия поезда "Укрзализныци" Хмельницкий – Киев. По ее словам, в вагоне было очень жарко, мокрая постель, а также некоторые пассажиры ехали "зайцем".

Соответствующий пост опубликовала Инна Колесник на своей странице в Facebook.

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+30 в вагоне и пассажиры без масок

По словам Инны, в купейном вагоне температура достигала 30 градусов тепла, но при этом окна невозможно было открыть. Также женщина пожаловалась на пассажиров, которые ехали "зайцем", сидя в куртках и без защитных медицинских масок.

"Какие маски? О чем вы? А в придачу весь 9-й купейный вагон 772 поезда сообщением Хмельницкий – Киев был забит безбилетниками! При температуре в вагоне +30 градусов, граждане дружно сидели в куртках на собственных сумках по всему проходу вдоль всего вагона. Окна закрыты, ясное дело. Кто же окна открывает во время пандемии. Постель была мокрая, но пока я протолкнулась в конец вагона, чтобы выяснить, в каком вагоне начальник поезда, она высохла от высоких температур", – написала очевидица.

Украинка возмутилась поездом "Укрзализныци". Фото: Facebook/Инна Колесник.

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Поезд приехал на 50 минут позже

Как рассказала Инна, поезд Хмельницкий – Киев опоздал на 50 минут. В результате женщина обратилась с жалобой на горячую линию "Укрзализныци" – ей ответили, что обращение зафиксировано.

"Когда я позвонила на горячую линию и спросила, как мне вернуть деньги за плохой сервис и моральный ущерб, то оператор Виктория мне ответила, а за что деньги, за ущерб? Вы же, мол, не пострадали!" – добавила пассажирка.

Пассажирка пожаловалась на условия в поезде "Укрзализныци". Фото: Facebook/Инна Колесник.

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