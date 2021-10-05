+30 в купе і мокра постіль: українка обурилася умовами в поїзді "Укрзалізниці"

Пасажирка обурилася умовами в поїзді "Укрзалізниці". Фото: колаж "Сьогодні.
Українка поскаржилася на погані умови поїзда "Укрзалізниці" Хмельницький – Київ. За її словами, у вагоні було дуже спекотно, мокра постіль, а також деякі пасажири їхали "зайцем".
Відповідний пост опублікувала Інна Колесник на своїй сторінці у Facebook.
+30 у вагоні і пасажири без масок
За словами Інни, в купейному вагоні температура досягала 30 градусів тепла, але водночас вікна неможливо було відкрити. Також жінка поскаржилася на пасажирів, які їхали "зайцем", сидячи в куртках і без захисних медичних масок.
"Які маски? Про що ви? А на додачу весь 9-й купейний вагон 772 потягу сполученням Хмельницький – Київ був забитий безбілетниками! При температурі у вагоні +30 градусів, громадяни дружно сиділи в куртках на власних сумках по всьому проходу вздовж усього вагону. Вікна закриті, ясна річ. Хто ж вікна відкриває під час пандемії. Постіль була мокра, але поки я проштовхнулася у кінець вагону, щоб з'ясувати, в якому вагоні начальник поїзда, вона висохла від високих температур", – написала очевидиця.
Поїзд приїхав на 50 хвилин пізніше
Як розповіла Інна, поїзд Хмельницький – Київ спізнився на 50 хвилин. У підсумку жінка звернулася зі скаргою на гарячу лінію "Укрзалізниці" – їй відповіли, що звернення зафіксовано.
"Коли я зателефонувала на гарячу лінію і запитала, як мені повернути гроші за поганий сервіс і моральну шкоду, то оператор Вікторія мені відповіла, а за що гроші, за шкоду? Ви ж, мовляв, не постраждали!" – додала пасажирка.
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