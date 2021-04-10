35 пассажиров из Беларуси пытались попасть в Украину с поддельными ПЦР-тестами

35 пассажиров из Беларуси попались с фейковыми ПЦР-тестами на границе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

В пункте пропуска "Дольск" пограничники Луцкого отряда обнаружили у пассажиров справки о прохождении ПЦР-тестирование на COVID-19.

"У инспектора пограничного контроля возникли сомнения в их подлинности. В ходе более тщательного исследования пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, у нескольких пассажиров пограничники обнаружили справки с одинаковыми номерами", – говорится в сообщении.

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Гражданам Беларуси пограничники отказали в пропуске на территорию Украины, а также направили уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК.

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