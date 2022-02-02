"А свастика будет?" Украинский бренд выпустил огромные серьги с гербом СССР (фото)

Внешне украшение напоминает герб СССР, но вместо серпа и молота в центре изображена пятиконечная звезда. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве разгорелся очередной скандал из-за советской символики. Известный магазин одежды украинских дизайнеров выпустил серьги, почти полностью повторяющие изображение герба СССР.

Об этом говорится на сайте бренда.

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Стоимость сережек почти 20 тысяч гривен. За эти деньги можно получить большие серьги из желтого цвета из новой коллекции. Правда, внешне они напоминают герб СССР. Но вместо серпа и молота в центре изображена пятиконечная звезда.

На серьгах есть логотип магазина. Украшение выполнено вручную.

"Легкие двусторонние серьги со звездой и логотипом. Ручная работа", – так подписан товар.

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Фото: скриншот с сайта

Реакция соцсетей

В комментариях под фото в Instagram возмущены. Пользователи пишут, что это "стыдно" и "возмутительно".

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"Кроме того, что это советская символика, никто не замечает, что это откровенно какая-то сувенироподобная безвкусица?", – говорится в одном из комментариев.

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