Ахметов остается в Украине и верит в победу своей страны, – Reuters

Олигарх Ринат Ахметов уверен в Украине и победе

Бизнесмен Ринат Ахметов с первого дня российского вторжения находится в Украине и уверен, что Украина в этой войне победит.

Об этом сообщает агентство Reuters, приводя слова бизнесмена.

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"Ахметов сказал, что он остался в Украине с начала войны с Россией", – пишет издание.

Бизнесмен также добавил, что верит в Украину и нашу победу.

По информации издания, группа SCM продолжает обслуживать свои долговые обязательства. А принадлежащая Ахметову энергокомпания ДТЭК реструктуризировала свой долговой портфель.

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"Мы обязательно подадим в суд на Россию и потребуем надлежащей компенсации за все убытки и потерянный бизнес", — заявил Ахметов.

Сумма убытков только за уничтоженные Россией предприятия Мариуполя может составить 17-20 млрд долларов.

Ранее стало известно, сколько должна заплатить Россия за разрушенную "Азовсталь". Также мы писали, сколько потратил Фонд Рината Ахметова на помощь украинцам во время войны.