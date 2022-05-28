Ахметов залишається в Україні та вірить у перемогу своєї країни, – Reuters

Олігарх Рінат Ахметов впевнений в Україні та перемозі

Бізнесмен Рінат Ахметов з першого дня російського вторгнення перебуває в Україні та впевнений, що Україна в цій війні переможе.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на слова бізнесмена.

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"Ахметов сказав, що він залишився в Україні з початку війни з Росією", – пише видання.

Бізнесмен додав, що він вірить в Україну та нашу перемогу.

За інформацією видання, група SCM продовжує обслуговувати свої боргові зобов'язання. А енергокомпанія ДТЕК, що належить Ахметову, реструктурувала свій борговий портфель.

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"Ми обов'язково подамо до суду на Росію і вимагатимемо належної компенсації за всі збитки та втрачений бізнес", – заявив Ахметов.

Сума збитків лише за знищені Росією підприємства Маріуполя може становити 17-20 млрд доларів.

Раніше стало відомо, скільки має заплатити Росія за зруйновану "Азовсталь". Також ми писали, скільки витратив Фонд Ріната Ахметова на допомогу українцям під час війни.