"ЧВК "Вагнер" под посольством Судана и прощание с Александром Ройтбурдом – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 11 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Заседание Кабинета министров Украины.

10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а, каб. 504).

– заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а, каб. 504). 10:00 – заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123). 10:00 – заседание по делу о преследовании участников автомайдана в Святошинском райсуде Киева. Будет зачитан обвинительный акт в отношении 19 лиц, в частности бывшего руководства департамента ГАИ МВД и УГАИ ГУ МВД в Киеве (ул. Якуба Коласа, 27а).

– заседание по делу о преследовании участников автомайдана в Святошинском райсуде Киева. Будет зачитан обвинительный акт в отношении 19 лиц, в частности бывшего руководства департамента ГАИ МВД и УГАИ ГУ МВД в Киеве (ул. Якуба Коласа, 27а). 11:00 – презентация проекта ревитализации "Чернобыль. Сохранение": пресс-путешествие в Чернобыль; круглый стол на тему сохранения чернобыльского наследия; экскурсия по Припяти.

– презентация проекта ревитализации "Чернобыль. Сохранение": пресс-путешествие в Чернобыль; круглый стол на тему сохранения чернобыльского наследия; экскурсия по Припяти. 11:30 – рассмотрение апелляционных жалоб прокурора, защитников, представителя потерпевшего на приговор Бориспольского горрайонного суда Александру Волкову по обвинению в организации похищения и убийства Юрия Вербицкого, похищения Игоря Луценко в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская 2-А).

– рассмотрение апелляционных жалоб прокурора, защитников, представителя потерпевшего на приговор Бориспольского горрайонного суда Александру Волкову по обвинению в организации похищения и убийства Юрия Вербицкого, похищения Игоря Луценко в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская 2-А). 18:00 – бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке.

– бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке. 18:00 – "вечеринка нового сезона" от телеканала "Украина". Среди гостей – известные актеры, представители шоу-бизнеса (ресторан Havana, Набережное шоссе, 28).

– "вечеринка нового сезона" от телеканала "Украина". Среди гостей – известные актеры, представители шоу-бизнеса (ресторан Havana, Набережное шоссе, 28). 20:00 – акция под посольством Республики Судан в Украине "ЧВК "Вагнер". Грязные руки Кремля" (ул. Лубенская, 1). Детали.

Одесса

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10:00 – церемония прощания с художником Александром Ройтбурдом во дворе Одесского художественного музея. В 13:00 – захоронение на Еврейском кладбище в Одессе.

За рубежом

США

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Катар