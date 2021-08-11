"ПВК "Вагнер" під посольством Судану і прощання з Олександром Ройтбурдом – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 11 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Засідання Кабінету міністрів України.

10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504).

– засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504). 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123).

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123). 10:00 – засідання у справі про переслідування учасників Автомайдану у Святошинському райсуді Києва. Буде зачитаний обвинувальний акт стосовно 19 осіб, зокрема колишнього керівництва департаменту ДАІ МВС та УДАІ ГУ МВС у Києві (вул. Якуба Коласа, 27а).

– засідання у справі про переслідування учасників Автомайдану у Святошинському райсуді Києва. Буде зачитаний обвинувальний акт стосовно 19 осіб, зокрема колишнього керівництва департаменту ДАІ МВС та УДАІ ГУ МВС у Києві (вул. Якуба Коласа, 27а). 11:00 – презентація проєкту ревіталізації "Чорнобиль. Збереження": пресподорож до Чорнобиля; круглий стіл на тему збереження чорнобильської спадщини; екскурсія Прип'яттю.

– презентація проєкту ревіталізації "Чорнобиль. Збереження": пресподорож до Чорнобиля; круглий стіл на тему збереження чорнобильської спадщини; екскурсія Прип'яттю. 11:30 – розгляд апеляційних скарг прокурора, захисників, представника потерпілого на вирок Бориспільського міськрайонного суду Олександру Волкову за звинуваченням в організації викрадення і вбивства Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка у Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська, 2-А).

– розгляд апеляційних скарг прокурора, захисників, представника потерпілого на вирок Бориспільського міськрайонного суду Олександру Волкову за звинуваченням в організації викрадення і вбивства Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка у Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська, 2-А). 18:00 – безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір біля Інформаційно-виставкового центру Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням.

– безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір біля Інформаційно-виставкового центру Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням. 18:00 – "вечірка нового сезону" від телеканалу "Україна". Серед гостей – відомі актори, представники шоубізнесу (ресторан Havana, Набережне шосе, 28).

– "вечірка нового сезону" від телеканалу "Україна". Серед гостей – відомі актори, представники шоубізнесу (ресторан Havana, Набережне шосе, 28). 20:00 – акція під посольством Республіки Судан в Україні "ПВК "Вагнер". Брудні руки Кремля" (вул. Лубенська, 1). Деталі.

Одеса

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10:00 – церемонія прощання з художником Олександром Ройтбурдом у дворі Одеського художнього музею. О 13:00 – поховання на Єврейському кладовищі в Одесі.

За кордоном

США

Міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів у країні.

Катар