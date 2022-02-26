Активность врага на Черном море – российские дроны разведывают украинский берег

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Прямо с утра на участке Измаильского пограничного отряда наблюдается активность вражеских дронов, сообщает МВД Украины.

Враг дронами пытается активно вести разведку побережья. Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывают на побережье Черного моря и реки Дунай.

Реклама

"Против воздушных нарушителей при приближении открывается огонь и о каждом из них информируются силы Командования Воздушных Сил ВСУ", – говорится в сообщении.

Уничтожен российский дрон

Атака вражеского дрона с моря провалилась, сообщает Госпогранслужба Украины.

Этой ночью корабль Морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" был атакован беспилотником. Дрон уничтожен, корабль цел.