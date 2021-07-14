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Рассмотрение отставки Авакова комитетом ВР и всеукраинский протест ветеранов МВД – анонсы СЕГОДНЯ

14 июля, 07:00

Юлия Безпечная

Сегодня решится вопрос с голосованием за отставку главы МВД в Раде, а ветераны силовых структур выйдут на протест – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 13 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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