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Розгляд відставки Авакова комітетом ВР і всеукраїнський протест ветеранів МВС – анонси СЬОГОДНІ

14 липня, 07:00

Юлія Безпечна

Сьогодні вирішиться питання щодо голосуванням за відставку глави МВС в Раді, а ветерани силових структур вийдуть на протест – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 14 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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