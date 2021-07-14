Розгляд відставки Авакова комітетом ВР і всеукраїнський протест ветеранів МВС – анонси СЬОГОДНІ

Сьогодні вирішиться питання щодо голосуванням за відставку глави МВС в Раді, а ветерани силових структур вийдуть на протест – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 14 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

9:30 – всеукраїнська масова акція протесту ветеранів – пенсіонерів усіх силових структур зі столиці та регіонів, які вимагають негайного перерахунку пенсій, біля Верховної Ради. Аналогічні ветеранські заходи відбудуться і в обласних центрах.

– всеукраїнська масова акція протесту ветеранів – пенсіонерів усіх силових структур зі столиці та регіонів, які вимагають негайного перерахунку пенсій, біля Верховної Ради. Аналогічні ветеранські заходи відбудуться і в обласних центрах. 10:30 – завершення форуму "Україна 30. Гуманітарна політика". Тема дня: "Мова. Корінні народи України". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", Паркова дорога, 16-А).

– завершення форуму "Україна 30. Гуманітарна політика". Тема дня: "Мова. Корінні народи України". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", Паркова дорога, 16-А). 11:00 – всеукраїнська масова акція протесту ветеранів – пенсіонерів силових структур продовжиться перед будівлею уряду.

– всеукраїнська масова акція протесту ветеранів – пенсіонерів силових структур продовжиться перед будівлею уряду. Засідання Кабінету Міністрів України.

12:00 – засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії в онлайн-режимі (вул. Лаврська, 10).

– засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії в онлайн-режимі (вул. Лаврська, 10). 13:30 – акція "Цирк – це в'язниця і щоденні тортури" на підтримку зоозахисних законопроєктів №5366, 5406 і 5302 біля Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики (вул. Шовковична, 4).

– акція "Цирк – це в'язниця і щоденні тортури" на підтримку зоозахисних законопроєктів №5366, 5406 і 5302 біля Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики (вул. Шовковична, 4). 12-й Міжнародний Український енергетичний форум Інституту Адама Сміта (14-16 липня) у КВЦ "Парковий". Деталі.

Тренінги з безпеки для журналістів і фрілансерів, які висвітлюють події в зонах бойових дій (14-16 липня), у конференц-залі та на полігоні, де учасники відпрацюють засвоєні навички та пройдуть стрес-тести. Деталі.

Верховна Рада

10:00 – пленарне засідання Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

– пленарне засідання Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, сесійна зала). 12:00 – брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).

– брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху). 14:15 – засідання Комітету з питань свободи слова (вул. Грушевського, 26/1, поверх 12, готель "Київ").

– засідання Комітету з питань свободи слова (вул. Грушевського, 26/1, поверх 12, готель "Київ"). 14:30-15:00 – засідання комітетів Верховної Ради.

– засідання комітетів Верховної Ради. 15:00 – засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності, на якому розглянуть заяву про відставку глави МВС Арсена Авакова (вул. Садова, 3-А, кабінет 727).

Суди

10:00 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд позову Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента України від 27 березня 2021 №124/2021 про призначення позивача суддею Конституційного Суду.

– Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд позову Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента України від 27 березня 2021 №124/2021 про призначення позивача суддею Конституційного Суду. 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-А, каб. 504).

– засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-А, каб. 504). 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-А).

– засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-А). 14:00 – Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу на виправдувальний вирок догхантеру Святогору (вул. Солом'янська, 2-А).

Київ

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10:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала).

– засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала). 10:00 – онлайн-прийом в управлінні з питань реклами КМДА з використанням технології відеоконференцій ZOOM. Деталі.

– онлайн-прийом в управлінні з питань реклами КМДА з використанням технології відеоконференцій ZOOM. Деталі. 11:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики (вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, к. 1017).

– засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики (вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, к. 1017). 11:00 – мітинг навпроти посольства Куби в Києві – акція солідарності з кубинським народом (Бехтерівський пров., 5).

– мітинг навпроти посольства Куби в Києві – акція солідарності з кубинським народом (Бехтерівський пров., 5). 14:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою (вул. Хрещатик, 36, каб.1017).

Кривий Ріг

11:00 – нарада з проблеми скидання стічних вод зі ставка-накопичувача балки Свистунова в річку Інгулець за участю представників Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів й інших міністерств та відомств (Офіс Державної екологічної інспекції, вул. Героїв АТО, 92).

Херсонська область

11:45 – брифінг на тему "Окупаційна влада порушує ваші права в Криму? Як захиститися від протиправних дій окупантів" на КПВВ "Каланчак". Деталі.

За кордоном

Євросоюз

Європейська комісія представить пакет законопроєктів про клімат, зокрема механізм транскордонного вуглецевого регулювання.

США

Федеральна резервна система США опублікує регіональний економічний огляд Beige Book.

Міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів у країні.