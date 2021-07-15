Акции под Верховной Радой и встреча Байдена с Меркель– анонсы СЕГОДНЯ

В четверг под украинским парламентом соберутся сразу две акции, а в Вашингтоне запланирована встреча президента США с канцлером Германии – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 15 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Визит в Украину (15-18 июля) заместителя министра иностранных дел Республики Польша Марцина Пшидача. Запланированы встречи с замминистра Василием Боднаром в МИД и замруководителя Офиса президента Украины Андреем Сибигой.

10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 12:00 – встреча со спортсменами Национальной сборной Украины по боксу, которые будут представлять нашу страну на XXXII летних Олимпийских играх в Токио (Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа", Столичное шоссе, 19).

– встреча со спортсменами Национальной сборной Украины по боксу, которые будут представлять нашу страну на XXXII летних Олимпийских играх в Токио (Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа", Столичное шоссе, 19). 14:00 – презентация общенационального опроса "Безопасность в интернете", проведенного Киевским международным институтом социологии в 903 населенных пунктах ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Трансляция.

– презентация общенационального опроса "Безопасность в интернете", проведенного Киевским международным институтом социологии в 903 населенных пунктах ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Трансляция. 15:30 – акция "Не дамо продати мову" возле Верховной Рады. Детали.

– акция "Не дамо продати мову" возле Верховной Рады. Детали. 15:30 – акция в поддержку экологических законодательных инициатив – законопроектов: №3091 (о государственном экологическом контроле), №4167 (об уменьшении промышленного загрязнения) и №4461 (об Изумрудной сети). Детали.

– акция в поддержку экологических законодательных инициатив – законопроектов: №3091 (о государственном экологическом контроле), №4167 (об уменьшении промышленного загрязнения) и №4461 (об Изумрудной сети). Детали. 12-й Международный Украинский энергетический форум в КВЦ "Парковый".

Верховная Рада

10:00 – пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 12:00 – брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 12:00 – заседание временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам правового статуса ветеранов войны (в формате видеоконференции на платформе ZOOM).

– заседание временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам правового статуса ветеранов войны (в формате видеоконференции на платформе ZOOM). 15:00 – брифинги народных депутатов Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– брифинги народных депутатов Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 16:00 – внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

Суды

9:00 – заседание по делу бывшего главы и члена Счетной палаты и его племянника, обвиняемых в завладении государственным имуществом, в Высшем антикоррупционном суде.

– заседание по делу бывшего главы и члена Счетной палаты и его племянника, обвиняемых в завладении государственным имуществом, в Высшем антикоррупционном суде. 9:30 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение иска ООО "Партнер ТВ" по обжалованию указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021, согласно которому применены санкции к истцу.

Киев

19:00 – открытие 10-го юбилейного фестиваля "Неделя австрийского кино" в кинотеатре "Жовтень".

Львов

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14:00 – акция "Україно, МИ Є!" в поддержку семей пропавших без вести (площадь Рынок, 1).

Донецкая область

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент посетит Краматорск и Славянск (15-16 июля).

За рубежом

Вашингтон, США

Встреча президента США Джо Байден с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл представит полугодовой доклад о состоянии американской экономики в банковском комитете Сената.

Ташкент, Узбекистан

Международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" (15-16 июля) с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля

ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.