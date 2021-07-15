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Акции под Верховной Радой и встреча Байдена с Меркель– анонсы СЕГОДНЯ

15 июля, 07:00

Юлия Безпечная

В четверг под украинским парламентом соберутся сразу две акции, а в Вашингтоне запланирована встреча президента США с канцлером Германии – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 15 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Верховная Рада

Суды

Киев

Львов

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Донецкая область

За рубежом

Вашингтон, США

Ташкент, Узбекистан

ОПЕК

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