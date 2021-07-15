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Акції під Верховною Радою і зустріч Байдена з Меркель- анонси СЬОГОДНІ

15 липня, 07:00

Юлія Безпечна

У четвер під українським парламентом зберуться відразу дві акції, а в Вашингтоні запланована зустріч президента США з канцлером Німеччини – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 15 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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