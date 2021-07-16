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Заседание СНБО и открытие Эйфелевой башни – анонсы СЕГОДНЯ

16 июля, 07:00

Юлия Безпечная

В пятницу уже традиционно соберется Совет нацбезопасности, а главную парижскую достопримечательность откроют для посетителей – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 16 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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