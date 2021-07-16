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Засідання РНБО і відкриття Ейфелевої вежі – анонси СЬОГОДНІ

16 липня, 07:00

Юлія Безпечна

У п'ятницю вже традиційно збереться Рада нацбезпеки, а головну паризьку пам'ятку відкриють для відвідувачів – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 16 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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