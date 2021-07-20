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Внеочередное заседание Рады и Курбан-Байрам в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

20 июля, 07:00

Юлия Безпечная

Во вторник депутаты соберутся по вопросу реформы судопроизводства, а в Киеве запланировано празднование мусульманского праздника – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 19 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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