Внеочередное заседание Рады и Курбан-Байрам в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 19 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- Видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной, а также экономической рабочей группы Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
- 9:00 – онлайн-брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о ходе кампании вакцинации от COVID-19. Трансляция.
- 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
- 10:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15).
- 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.
- 10:30 – открытие форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" (20-21 июля) с участием президента Украины Владимира Зеленского. Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а).
- 14:00 – внеочередное пленарное заседание Верховной Рады – рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822).
- 14:00 – презентация нового сайта аренды объектов государственного имущества orenda.gov.ua (ул. Владимирская, 49а, конференц-центр Inveria Space, 2-й этаж, конференц-зал South).
- 15:30 – в Шестом апелляционном административном суде начнется заседание по делу Алексея Боленкова, который оспаривает решение СБУ о его выдворении из Украины (ул. Московская, 6).
- 15:30 – акция "Нет – политическим депортациям" в поддержку Алексея Боленкова у Шестого апелляционного административного суда. Детали.
- 16:00 – запуск международной информационной кампании Visit Ukraine – Summer in Ukraine для популяризации летнего отдыха в Украине среди иностранцев (МИД Украины, Михайловская пл., 1, подъезд № 3).
- 19:00 – акция "Ищите настоящих убийц!", приуроченная к пятой годовщине убийства Павла Шеремета, возле Министерства внутренних дел (ул. Богомольца, 10). Детали.
Киев
- 8:00 – празднование Курбан-Байрама (ул. Лукьяновская, 46).
- 10:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития (ул. Крещатик, 36, 4 этаж, сессионный зал).
- 11:00 – празднование Международного дня шахмат и Дня шахмат в Украине в шахматной беседке парка им. Тараса Шевченко. Запланирован турнир и сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером.
- 11:00 – акция "Защитим дом Барбана от произвола застройщиков" в Шевченковском районе столицы (ул. Обсерваторная, 6).
Львов
- 10:00 – очередное заседание по делу "В. Зеленский против С. Федыны и М. Звиробий" в Галицком районном суде. У здания суда пройдет акция. Детали.
За рубежом
- Швейцария обнародует данные о внешней торговле за июнь.
- Япония обнародует данные о внешней торговле за июнь.
- Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет.
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