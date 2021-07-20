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Позачергове засідання Ради і Курбан-Байрам у Києві – анонси СЬОГОДНІ

20 липня, 07:00

Юлія Безпечна

У вівторок депутати зберуться з питання реформи судочинства, а в Києві заплановане святкування мусульманського свята – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 19 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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