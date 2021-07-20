Позачергове засідання Ради і Курбан-Байрам у Києві – анонси СЬОГОДНІ

У вівторок депутати зберуться з питання реформи судочинства, а в Києві заплановане святкування мусульманського свята – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 19 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної, а також економічної робочої групи Тристоронньої контактної групи з Донбасу.

9:00 – онлайн-брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка про перебіг кампанії вакцинації від COVID-19. Трансляція.

– онлайн-брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка про перебіг кампанії вакцинації від COVID-19. Трансляція. 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 10:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, каб. 327, вул. Прорізна, 15).

– засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, каб. 327, вул. Прорізна, 15). 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція. 10:30 – відкриття форуму "Україна 30. Трудові ресурси" (20-21 липня) за участю президента України Володимира Зеленського. Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).

– відкриття форуму "Україна 30. Трудові ресурси" (20-21 липня) за участю президента України Володимира Зеленського. Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а). 14:00 – позачергове пленарне засідання Верховної Ради – розгляд 10 проектів постанов про скасування рішень ВР про ухвалення законів щодо реформи судочинства (законопроекти №3711-р, №5068, №5069) та трансформації Укроборонпрому (№3822).

– позачергове пленарне засідання Верховної Ради – розгляд 10 проектів постанов про скасування рішень ВР про ухвалення законів щодо реформи судочинства (законопроекти №3711-р, №5068, №5069) та трансформації Укроборонпрому (№3822). 14:00 – презентація нового сайту оренди об'єктів державного майна orenda.gov.ua (вул. Володимирська, 49а, конференц-центр Inveria Space, 2-й поверх, конференц-зал South).

– презентація нового сайту оренди об'єктів державного майна orenda.gov.ua (вул. Володимирська, 49а, конференц-центр Inveria Space, 2-й поверх, конференц-зал South). 15:30 – у Шостому апеляційному адміністративному суді розпочнеться засідання у справі Олексія Боленкова, який не погоджується з рішенням СБУ про його видворення з України (вул. Московська, 6).

– у Шостому апеляційному адміністративному суді розпочнеться засідання у справі Олексія Боленкова, який не погоджується з рішенням СБУ про його видворення з України (вул. Московська, 6). 15:30 – акція "Ні – політичним депортаціям" на підтримку Олексія Боленкова біля Шостого апеляційного адміністративного суду. Деталі.

– акція "Ні – політичним депортаціям" на підтримку Олексія Боленкова біля Шостого апеляційного адміністративного суду. Деталі. 16:00 – запуск міжнародної інформаційної кампанії Visit Ukraine – Summer in Ukraine для популяризації літнього відпочинку в Україні серед іноземців (МЗС України, Михайлівська пл., 1, під'їзд № 3).

– запуск міжнародної інформаційної кампанії Visit Ukraine – Summer in Ukraine для популяризації літнього відпочинку в Україні серед іноземців (МЗС України, Михайлівська пл., 1, під'їзд № 3). 19:00 – акція "Шукайте справжніх вбивць!", приурочена до п'ятої річниці вбивства Павла Шеремета, біля Міністерства внутрішніх справ (вул. Богомольця, 10). Деталі.

Київ

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8:00 – святкування Курбан-байраму (вул. Лук'янівська, 46).

– святкування Курбан-байраму (вул. Лук'янівська, 46). 10:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (вул. Хрещатик, 36, 4 поверх, сесійна зала).

– засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (вул. Хрещатик, 36, 4 поверх, сесійна зала). 11:00 – святкування Міжнародного дня шахів і Дня шахів в Україні у шаховій альтанці парку ім. Тараса Шевченка. Заплановано турнір і сеанс одночасної гри з міжнародним гросмейстером.

– святкування Міжнародного дня шахів і Дня шахів в Україні у шаховій альтанці парку ім. Тараса Шевченка. Заплановано турнір і сеанс одночасної гри з міжнародним гросмейстером. 11:00 – акція "Захистимо будинок Барбала від свавілля забудовників" у Шевченківському районі столиці (вул. Обсерваторна, 6).

Львів

10:00 – чергове засідання у справі "В. Зеленський проти С. Федини та М. Звіробій" у Галицькому районному суді. Біля будівлі суду пройде акція. Деталі.

За кордоном

Швейцарія оприлюднить дані про зовнішню торгівлю за червень.

Японія оприлюднить дані про зовнішню торгівлю за червень.

Народний банк Китаю оголосить розмір ставки з кредитів першокласним позичальникам (LPR) на один рік і п'ять років.