Позачергове засідання Ради і Курбан-Байрам у Києві – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 19 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- Відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної, а також економічної робочої групи Тристоронньої контактної групи з Донбасу.
- 9:00 – онлайн-брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка про перебіг кампанії вакцинації від COVID-19. Трансляція.
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 10:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, каб. 327, вул. Прорізна, 15).
- 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.
- 10:30 – відкриття форуму "Україна 30. Трудові ресурси" (20-21 липня) за участю президента України Володимира Зеленського. Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).
- 14:00 – позачергове пленарне засідання Верховної Ради – розгляд 10 проектів постанов про скасування рішень ВР про ухвалення законів щодо реформи судочинства (законопроекти №3711-р, №5068, №5069) та трансформації Укроборонпрому (№3822).
- 14:00 – презентація нового сайту оренди об'єктів державного майна orenda.gov.ua (вул. Володимирська, 49а, конференц-центр Inveria Space, 2-й поверх, конференц-зал South).
- 15:30 – у Шостому апеляційному адміністративному суді розпочнеться засідання у справі Олексія Боленкова, який не погоджується з рішенням СБУ про його видворення з України (вул. Московська, 6).
- 15:30 – акція "Ні – політичним депортаціям" на підтримку Олексія Боленкова біля Шостого апеляційного адміністративного суду. Деталі.
- 16:00 – запуск міжнародної інформаційної кампанії Visit Ukraine – Summer in Ukraine для популяризації літнього відпочинку в Україні серед іноземців (МЗС України, Михайлівська пл., 1, під'їзд № 3).
- 19:00 – акція "Шукайте справжніх вбивць!", приурочена до п'ятої річниці вбивства Павла Шеремета, біля Міністерства внутрішніх справ (вул. Богомольця, 10). Деталі.
Київ
- 8:00 – святкування Курбан-байраму (вул. Лук'янівська, 46).
- 10:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (вул. Хрещатик, 36, 4 поверх, сесійна зала).
- 11:00 – святкування Міжнародного дня шахів і Дня шахів в Україні у шаховій альтанці парку ім. Тараса Шевченка. Заплановано турнір і сеанс одночасної гри з міжнародним гросмейстером.
- 11:00 – акція "Захистимо будинок Барбала від свавілля забудовників" у Шевченківському районі столиці (вул. Обсерваторна, 6).
Львів
- 10:00 – чергове засідання у справі "В. Зеленський проти С. Федини та М. Звіробій" у Галицькому районному суді. Біля будівлі суду пройде акція. Деталі.
За кордоном
- Швейцарія оприлюднить дані про зовнішню торгівлю за червень.
- Японія оприлюднить дані про зовнішню торгівлю за червень.
- Народний банк Китаю оголосить розмір ставки з кредитів першокласним позичальникам (LPR) на один рік і п'ять років.
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