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Советник Госдепа в Киеве и суды по Тупицкому и Штепе – анонсы СЕГОДНЯ

21 июля, 07:00

Юлия Безпечная

Представитель Госдепа прямо из Киева отправится в Варшаву, а в Киеве пройдет суд по обвинению Тупицкого в ложных показаниях и подкупе – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 20 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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