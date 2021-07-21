Советник Госдепа в Киеве и суды по Тупицкому и Штепе – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 20 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- Советник Госдепартамента Дерек Шолле посетит Киев в частности по воросу "Северного потока – 2". Запланированы встречи с высшими чиновниками и с представителями делового сообщества.
- Заседание Кабинета министров Украины.
- Заседание Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции.
- 9:30 – заключительный день Форума "Украина 30. Трудовые ресурсы". Тема дня: "Изменения на рынке труда и трудовых отношений согласно требованиям времени". Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а).
- 10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а, каб. 504).
- 10:00 – заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
- 10:00 – презентация финального отчета исследования "Виртуальные активы в Украине – 2030" и дорожной карты развития новой индустрии от Министерства цифровой трансформации и представителей рынка виртуальных активов (коворкинг Peremoga, Ярославов Вал, 15). Трансляция.
- 10:00 – открытие проекта "Оцифровка сектора централизованного отопления Украины" – новый проект в биоэнергетике Литвы и Украины. Программа.
- 11:00 – пресс-конференция народного депутата Украины V созыва Александра Ковтуненко на тему "Арест Виктора Медведчука" ("Интерфакс-Украина", ул. Рейтарская, 8/5а).
- 11:00 – "Укрпочта" представит новые почтовые марки серии "Национальные блюда" (Главпочтамт, ул. Крещатик, 22).
- 12:00 – возложение цветов к памятнику выдающемуся деятелю ОУН, поэтессе Елене Телиге в Бабьем Яру.
- 16:00 – заседание по обвинению Александра Тупицкого в даче ложных показаний и подкупе свидетеля в Подольском районном суде Киева.
Харьков
- Заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы в Орджоникидзевском райсуде.
Чернигов
- 15:00 – брифинг главы Черниговской областной администрации Анны Коваленко на тему: "Велике будівництво: как обеспечивается качество дорог" (зал №1 Черниговской ОГА, ул. Шевченко, 7).
За рубежом
- Советник Государственного департамента США Дерек Шолле после завершения рабочего визита в Киев отправится в Варшаву.
- Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
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