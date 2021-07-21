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Радник Держдепу в Києві і суди по Тупицькому і Штепі – анонси СЬОГОДНІ

21 липня, 07:00

Юлія Безпечна

Представник Держдепу прямо з Києва вирушить до Варшави, а в Києві пройде суд за звинуваченням Тупицького в неправдивих свідченнях і підкупі – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 20 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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