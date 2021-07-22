Визит главы МИД Венгрии в Украину и акция против агентов РФ у Офиса президента – анонсы СЕГОДНЯ

В Киев приехал Петер Сийярто, под Офисом президента пройдет очередная акция, а в центре столицы будут протестовать против МАФов – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 22 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Визит в Украину главы Комитета министров Совета Европы, министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

10:05 – совместная пресс-конференция главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто. Трансляция.

– совместная пресс-конференция главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто. Трансляция. 9:00 – форум "Ветераны. Бизнес. Новые возможности". Программа (Veteran Hub, ул. Ильенко, 42, телецентр "Карандаш", 20 этаж).

– форум "Ветераны. Бизнес. Новые возможности". Программа (Veteran Hub, ул. Ильенко, 42, телецентр "Карандаш", 20 этаж). 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:30 – заседание по делу Семена Семенченко в Соломенском райсуде Киева (ул. Максима Кривоноса, 25).

– заседание по делу Семена Семенченко в Соломенском райсуде Киева (ул. Максима Кривоноса, 25). 11:00 – рассмотрение жалобы командира батальона "Миротворец" (2014) Андрея Тетерука на бездействие ГБР, которое не открыло производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– рассмотрение жалобы командира батальона "Миротворец" (2014) Андрея Тетерука на бездействие ГБР, которое не открыло производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 11:00 – пресс-конференция, посвященная 12-му Одесскому международному кинофестивалю, который пройдет с 14 по 21 августа в Одессе (кинотеатр "Оскар", пл. Спортивная, 1а, 7-й этаж, VIP-зал).

– пресс-конференция, посвященная 12-му Одесскому международному кинофестивалю, который пройдет с 14 по 21 августа в Одессе (кинотеатр "Оскар", пл. Спортивная, 1а, 7-й этаж, VIP-зал). 12:00 – международный круглый стол: "Международная медиаплатформа Украина – Азербайджан". Трансляция (УНИАН, Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

– международный круглый стол: "Международная медиаплатформа Украина – Азербайджан". Трансляция (УНИАН, Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал). 12:00 – Крымскотатарский ресурсный центр представит анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму за I полугодие 2021 года в УКМЦ (ул. Крещатик, 2).

– Крымскотатарский ресурсный центр представит анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму за I полугодие 2021 года в УКМЦ (ул. Крещатик, 2). 12:00 – акция "Российскую агентуру – вон из Украины!" у здания Офиса президента. Активисты передадут требования к президенту по борьбе с российскими олигархами в Украине. В рамках акции состоится инсталляция #чемоданвокзалроссия (ул. Банковая, 3).

– акция "Российскую агентуру – вон из Украины!" у здания Офиса президента. Активисты передадут требования к президенту по борьбе с российскими олигархами в Украине. В рамках акции состоится инсталляция #чемоданвокзалроссия (ул. Банковая, 3). Дебаты по делу бывшего заместителя руководителя "Харьковоблэнерго" и директора КП "Харьковводоканал", подозреваемых в злоупотреблении служебным положением, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Запланировано выступление стороны защиты.

Киев

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9:45 – заседание Постоянной комиссия Киевского городского совета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции (ул. Крещатик, 36, 10-й этаж, к. 1017).

– заседание Постоянной комиссия Киевского городского совета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции (ул. Крещатик, 36, 10-й этаж, к. 1017). 10:00 – пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IX созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж).

– пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IX созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж). 10:00 – акция протеста "Малый бизнес против МАФии Кличко" (центр города (КГГА, ОПУ). Детали.

– акция протеста "Малый бизнес против МАФии Кличко" (центр города (КГГА, ОПУ). Детали. 10:00 – пресс-брифинг "Цветы Украины: Новая надежда" в УКМЦ. Спикеры: архитекторы и участники инициативной группы "Сохранить Цветы Украины", эксперт по нарушения строительных норм (ул. Крещатик, 2).

За рубежом

Заседание Европейского центрального банка и пресс-конференция его главы Кристин Лагард, на которой будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время.