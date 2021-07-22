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Визит главы МИД Венгрии в Украину и акция против агентов РФ у Офиса президента – анонсы СЕГОДНЯ

22 июля, 07:00

Юлия Безпечная

В Киев приехал Петер Сийярто, под Офисом президента пройдет очередная акция, а в центре столицы будут протестовать против МАФов – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 22 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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