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Візит глави МЗС Угорщини в Україну і акція проти агентів РФ біля Офісу президента – анонси СЬОГОДНІ

22 липня, 07:00

Юлія Безпечна

До Києва приїхав Петер Сіярто, під Офісом президента пройде чергова акція, а в центрі столиці будуть протестувати проти МАФів – і інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 22 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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