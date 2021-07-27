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Суд по депортации Саакашвили и 1033-летие Крещения Киевской Руси – анонсы СЕГОДНЯ

27 июля, 07:00

Юлия Безпечная

Бориспольский суд рассмотрит незаконность депортации Михаила Саакашвили в 2018 году, а в Киеве пройдет Крестный ход – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 27 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Праздничные мероприятия по случаю 1033-летия Крещения Киевской Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира (27-28 июля) на Владимирской горке и в Киево-Печерской Лавре.

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