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Годовщина Люблинского треугольника и презентация автобусов в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

28 июля, 07:00

Юлия Безпечная

Дмитрий Кулеба проведет брифинг по альянсу с Польшей и Литвой, а в столице запустят новые автобусы – и другие события

Люблинский треугольник и автобусы Киева / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 28 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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