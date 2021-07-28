Годовщина Люблинского треугольника и презентация автобусов в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

Дмитрий Кулеба проведет брифинг по альянсу с Польшей и Литвой, а в столице запустят новые автобусы – и другие события

Люблинский треугольник и автобусы Киева / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 28 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

9:00 – онлайн-брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по случаю первой годовщины основания Люблинского треугольника, нового регионального альянса Украины, Польши и Литвы. Трансляция.

– онлайн-брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по случаю первой годовщины основания Люблинского треугольника, нового регионального альянса Украины, Польши и Литвы. Трансляция. 10:30 – открытие форума "Украина 30. Децентрализация" с участием президента Владимира Зеленского. Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а).

– открытие форума "Украина 30. Децентрализация" с участием президента Владимира Зеленского. Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а). Заседание Кабинета министров Украины.

7:00 и 10:00 – торжественные богослужения во Владимирском соборе в День памяти киевского князя Владимира и 1033-ю годовщину крещения Киевской Руси-Украины.

и – торжественные богослужения во Владимирском соборе в День памяти киевского князя Владимира и 1033-ю годовщину крещения Киевской Руси-Украины. 12:00 – Крестный ход вокруг Владимирского собора (бул. Шевченко, 20).

– Крестный ход вокруг Владимирского собора (бул. Шевченко, 20). 10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а, каб. 504).

– заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а, каб. 504). 10:00 – заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 11:00 – круглый стол на тему "Депортация народов Крыма в период Второй мировой войны" (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 2). Трансляция.

– круглый стол на тему "Депортация народов Крыма в период Второй мировой войны" (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 2). Трансляция. 15:00 – рассмотрение дела №9901/73/21 по иску Виктора Медведчука, в котором он оспаривает указ президента Украины от 19 февраля 2021 г. №64/2021 "О решении СНБО от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" в части применения к нему (истцу) санкций.

– рассмотрение дела №9901/73/21 по иску Виктора Медведчука, в котором он оспаривает указ президента Украины от 19 февраля 2021 г. №64/2021 "О решении СНБО от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" в части применения к нему (истцу) санкций. 15:30 – телефонная "горячая линия" при участии должностных лиц Директората правосудия и уголовной юстиции. Прием звонков до 16:30 по телефону: (044) 271 1786.

Киев

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8:00 – презентация маршрутных автобусов нового образца от перевозчиков, победивших в конкурсе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования (ул. Погребский Шлях, 70 (автобаза).

– презентация маршрутных автобусов нового образца от перевозчиков, победивших в конкурсе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования (ул. Погребский Шлях, 70 (автобаза). 10:30 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, к. 514).

– заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, к. 514). 11:00 – акция по случаю Всемирного дня борьбы с вирусными гепатитами в парке имени Тараса Шевченко (между улицами Владимирская и Терещенковская). Все желающие смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование в условиях современных мобильных амбулаторий, получить консультацию врачей.

Одесса

Визит профессора Георга Мильбрадта и представителей Представительства ЕС в Украине в региональный офис U-LEAD в Одессе.

ХVІ Украинский муниципальный форум, организованный Ассоциацией городов Украины. Детали.

Николаев

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посетит завод "Экватор", Николаевскую астрономическую обсерваторию и сельскохозяйственное предприятие ООО СП "Нибулон". Детали.

За рубежом

В Перу вступит в должность избранный президент страны Педро Кастильо.

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.