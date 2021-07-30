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Поездка Зеленского в Донецкую область и рейв под Офисом президента – анонсы СЕГОДНЯ

30 июля, 07:00

Юлия Безпечная

Президент Украины планирует отправится на Донеччину, а под его офисом проведут музыкальную ЛГБТ-акцию – и другие события

Владимир Зеленский и ЛГБТ-акция / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 30 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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