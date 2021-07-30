Поїздка Зеленського до Донецької області і рейв під Офісом президента – анонси СЬОГОДНІ

Президент України планує вирушити на Донеччину, а під його офісом проведуть музичну ЛГБТ-акцію – та інші події

Володимир Зеленський і ЛГБТ-акція/колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 30 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Президент Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Донецьку область.

Засідання Ради національної безпеки і оборони.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков у рамках робочої поїздки відвідає Одеську область. Деталі.

9:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, к. 327, вул. Прорізна, 15).

– засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, к. 327, вул. Прорізна, 15). 9:00 – відкриття виставки "Очікування/реальність", створеної для підвищення рівня обізнаності громадян України про потенційну небезпеку нелегального працевлаштування та актуальність таких понять, як торгівля людьми та експлуатація (Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни), вул. Медова, 2).

– відкриття виставки "Очікування/реальність", створеної для підвищення рівня обізнаності громадян України про потенційну небезпеку нелегального працевлаштування та актуальність таких понять, як торгівля людьми та експлуатація (Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни), вул. Медова, 2). 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123).

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123). 10:30 – слухання апеляції нардепа Віктора Медведчука на рішення суду про цілодобовий домашній арешт для ознайомлення з матеріалами скарги у Київському апеляційному суді.

– слухання апеляції нардепа Віктора Медведчука на рішення суду про цілодобовий домашній арешт для ознайомлення з матеріалами скарги у Київському апеляційному суді. 11:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики у форматі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення Zoom.

– засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики у форматі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення Zoom. 13:00 – презентація платформи "Дія. Цифрова громада". Трансляція.

– презентація платформи "Дія. Цифрова громада". Трансляція. 16:00 – відкриття виставки "Пектораль. Знахідка століття" під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики у партнерстві з Інститутом археології НАН України (вул. Лаврська, 9, корпус 12, територія заповідника "Києво-Печерська лавра").

– відкриття виставки "Пектораль. Знахідка століття" під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики у партнерстві з Інститутом археології НАН України (вул. Лаврська, 9, корпус 12, територія заповідника "Києво-Печерська лавра"). 16:00 – акція "РейвахПрайд" біля Офісу президента України – перший ЛГБТ-прайд у форматі рейву – креативний музичний протест за участю українських та іноземних електронних виконавців (вул. Банкова, 11). Деталі.

Львів

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9:00 – урочисте відкриття надмарафонського пробігу "Схід і Захід разом" (проспект Свободи). О 9:30 з площі біля Оперного театру спортсмени почнуть пробіг "Львів – Сєвєродонецьк". Фініш пробігу запланований на 24 серпня в Сєвєродонецьку.

За кордоном

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s оголосить про дії щодо суверенному рейтингу Молдови.

Російсько-узбецькі військові навчання в Сурхандар’їнській області Узбекистану на полігоні "Термез" (30 липня – 10 серпня).