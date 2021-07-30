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Поїздка Зеленського до Донецької області і рейв під Офісом президента – анонси СЬОГОДНІ

30 липня, 07:00

Юлія Безпечна

Президент України планує вирушити на Донеччину, а під його офісом проведуть музичну ЛГБТ-акцію – та інші події

Володимир Зеленський і ЛГБТ-акція/колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 30 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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