Суды по Януковичу и убийству Шеремета и избрание премьера Армении – анонсы СЕГОДНЯ

По Януковичу запланирован очередной суд, а в Армении должны избрать премьера / коллаж "Сегодня"
Мы собрали все самые важные предстоящие события 2 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- 8:00 – оглашение решения по ходатайству следователя Управления Майдана ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Виктора Януковича в организации насильственных преступлений в отношении участников мирной акции протеста на Майдане в 2013-2014 годах в Печерском райсуде Киева (ул. Владимирская, 15).
- 9:30 – исследование доказательств по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года, обвинение беркутовца Николая Данилюка в превышении власти и служебных полномочий в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
- 10:30 – заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
- 10:30 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела № 9901/74/21 по иску Оксаны Марченко, которая обжалует указ президента Украины от 19 февраля 2021 года о применении к ней санкций по решению СНБО.
- 11:00 – всеукраинский форум "Украина-30. Имидж Украины". Презентация мероприятий ко Дню Независимости.
- 11:00 – рассмотрение ходатайства об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в Высшем антикоррупционном суде.
- 11:00 – рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
Киев
- 8:30 – акция будущих жителей ЖК "Варшавский Плюс", которые 9 месяцев не могут получить ключи от квартир, под стенами Фонда государственного имущества Украины (ул. Генерала Алмазова, 18/9).
Одесса
- 18:00 – мероприятие в рамках проекта "Ше.Fest мандрує країною". В городе будут работать две локации. Запланирован концерт с участием Сестер Тельнюк. Детали.
За рубежом
Армения
- В Ереване пройдет первое заседание нового состава парламента, в ходе которого будет избран премьер-министр республики.
США
- Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе в Соединенных Штатах в июле (ISM Manufacturing).
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