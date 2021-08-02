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Суды по Януковичу и убийству Шеремета и избрание премьера Армении – анонсы СЕГОДНЯ

2 августа, 07:00

Юлия Безпечная

В понедельник в Киеве запланирован суд по аресту беглого президента Януковича и его сына, а новый армянский парламент должен назначить премьера

По Януковичу запланирован очередной суд, а в Армении должны избрать премьера / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 2 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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