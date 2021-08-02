Суди щодо Януковича і вбивства Шеремета та обрання прем'єра Вірменії – анонси СЬОГОДНІ

У понеділок в Києві запланований суд щодо арешту президента-втікача Януковича і його сина, а новий вірменський парламент повинен призначити прем'єра

Щодо Януковича заплановано черговий суд, а у Вірменії мають обрати прем’єра / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 2 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

8:00 – оголошення рішення за клопотанням слідчого Управління Майдану ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Януковича в організації насильницьких злочинів щодо учасників мирної акції протесту на Майдані в 2013-2014 роках у Печерському райсуді Києва (вул. Володимирська, 15).

– оголошення рішення за клопотанням слідчого Управління Майдану ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Януковича в організації насильницьких злочинів щодо учасників мирної акції протесту на Майдані в 2013-2014 роках у Печерському райсуді Києва (вул. Володимирська, 15). 9:30 – дослідження доказів у справі про розгін Майдану 30 листопада 2013 року, звинувачення беркутівця Миколи Данилюка в перевищенні влади і службових повноважень в Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

– дослідження доказів у справі про розгін Майдану 30 листопада 2013 року, звинувачення беркутівця Миколи Данилюка в перевищенні влади і службових повноважень в Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а). 10:30 – засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 10:30 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжить розгляд справи № 9901/74/21 за позовом Оксани Марченко, яка оскаржує указ президента України від 19 лютого 2021 року про застосування до неї санкцій за рішенням РНБО.

– Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжить розгляд справи № 9901/74/21 за позовом Оксани Марченко, яка оскаржує указ президента України від 19 лютого 2021 року про застосування до неї санкцій за рішенням РНБО. 11:00 – всеукраїнський форум "Україна-30. Імідж України". Презентація заходів до Дня Незалежності.

– всеукраїнський форум "Україна-30. Імідж України". Презентація заходів до Дня Незалежності. 11:00 – розгляд клопотання про арешт колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра у Вищому антикорупційному суді.

– розгляд клопотання про арешт колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра у Вищому антикорупційному суді. 11:00 – розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета в Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

Київ

8:30 – акція майбутніх мешканців ЖК "Варшавський Плюс", які 9 місяців не можуть отримати ключі від квартир, під стінами Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Одеса

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18:00 – захід у рамках проєкту "Ше.Fest мандрує країною". У місті працюватимуть дві локації. Заплановано концерт за участю Сестер Тельнюк. Деталі.

За кордоном

Вірменія

У Єревані відбудеться перше засідання нового складу парламенту, під час якого буде обрано прем'єр-міністр республіки.

США

Інститут управління поставками опублікує індекс ділової активності у виробничому секторі у Сполучених Штатах у липні (ISM Manufacturing).