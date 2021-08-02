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Суди щодо Януковича і вбивства Шеремета та обрання прем'єра Вірменії – анонси СЬОГОДНІ

2 серпня, 07:00

Юлія Безпечна

У понеділок в Києві запланований суд щодо арешту президента-втікача Януковича і його сина, а новий вірменський парламент повинен призначити прем'єра

Щодо Януковича заплановано черговий суд, а у Вірменії мають обрати прем’єра / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 2 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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