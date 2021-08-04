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Заседание Кабмина и суд по Чаусу – анонсы СЕГОДНЯ

4 августа, 07:00

Юлия Безпечная

На среду запланировано очередное заседание Кабинета министров Украины, а в Киеве снова попытаются избрать меру пресечения судье-взяточнику

Денис Шмыгаль проведет заседание Кабмина, а Николаю Чаусу изберут меру пресечения/коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 4 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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