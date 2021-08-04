Заседание Кабмина и суд по Чаусу – анонсы СЕГОДНЯ

На среду запланировано очередное заседание Кабинета министров Украины, а в Киеве снова попытаются избрать меру пресечения судье-взяточнику

Денис Шмыгаль проведет заседание Кабмина, а Николаю Чаусу изберут меру пресечения/коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 4 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Заседание Кабинета министров Украины.

10:30 – завершение форума "Украина 30. Имидж Украины". Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а).

Суды

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9:30 – заседание Кассационного административного суда в составе Верховного суда по иску Международной коммерческой компании EVIRER LTD (ОАЭ), которая оспаривает указ президента Украины от 19 февраля 2021 г. о санкциях.

– заседание Кассационного административного суда в составе Верховного суда по иску Международной коммерческой компании EVIRER LTD (ОАЭ), которая оспаривает указ президента Украины от 19 февраля 2021 г. о санкциях. 10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а, каб. 504).

– заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а, каб. 504). 10:00 – заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:00 – подготовительное заседание Окружного административного суда Киева по иску главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко к Национальному агентству по предотвращению коррупции по отмене его предписания (ул. Болбочана, 8, корп. 1).

– подготовительное заседание Окружного административного суда Киева по иску главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко к Национальному агентству по предотвращению коррупции по отмене его предписания (ул. Болбочана, 8, корп. 1). 14:00 – заседание Высшего антикоррупционного суда по ходатайству НАБУ о мере пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу.

– заседание Высшего антикоррупционного суда по ходатайству НАБУ о мере пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу. 15:30 – подготовительное заседание по делу об обвинении экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого в даче ложных показаний и подкупе свидетеля в Подольском районном суде Киева.

– подготовительное заседание по делу об обвинении экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого в даче ложных показаний и подкупе свидетеля в Подольском районном суде Киева. 16:00 – рассмотрение в Кассационном административном суде в составе Верховного суда иска Виктора Медведчука, в котором он оспаривает указ президента Украины от 19 февраля 2021 года о введении против него санкций.

Киев

11:00 – презентация 31-й мини-скульптуры проекта "Шукай!" (ул. Владимирская 2, Национальный музей истории Украины).

– презентация 31-й мини-скульптуры проекта "Шукай!" (ул. Владимирская 2, Национальный музей истории Украины). 19:00 – экскурсия "Крещатик Антикоррупционный" от Команды Киевских антикоррупционных туров. Регистрация. Зарегистрированные участники получат письмо с деталями места встречи.

– экскурсия "Крещатик Антикоррупционный" от Команды Киевских антикоррупционных туров. Регистрация. Зарегистрированные участники получат письмо с деталями места встречи. Киевский международный фестиваль короткометражного кино KISFF2021 (4-8 августа) в кинотеатре "Киевская Русь". Детали.