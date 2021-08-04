Засідання Кабміну і суд щодо Чауса – анонси СЬОГОДНІ

На середу заплановане чергове засідання Кабінету міністрів України, а в Києві знову спробують обрати запобіжний захід судді-хабарнику

Денис Шмигаль проведе засідання Кабміну, а Миколі Чаусу оберуть запобіжний захід / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 4 серпня в Україні і світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Засідання Кабінету міністрів України.

10:30 – завершення форуму "Україна 30. Імідж України". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).

Суди

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9:30 – засідання Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду за позовом Міжнародної комерційної компанії EVIRER LTD (ОАЕ), яка оскаржує указ президента України від 19 лютого 2021 року про санкції.

– засідання Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду за позовом Міжнародної комерційної компанії EVIRER LTD (ОАЕ), яка оскаржує указ президента України від 19 лютого 2021 року про санкції. 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504).

– засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504). 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 10:00 – підготовче засідання Окружного адміністративного суду Києва за позовом голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка до Національного агентства із запобігання корупції щодо скасування його розпорядження (вул. Болбочана, 8, кор. 1).

– підготовче засідання Окружного адміністративного суду Києва за позовом голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка до Національного агентства із запобігання корупції щодо скасування його розпорядження (вул. Болбочана, 8, кор. 1). 14:00 – засідання Вищого антикорупційного суду за клопотанням НАБУ про запобіжний захід екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу.

– засідання Вищого антикорупційного суду за клопотанням НАБУ про запобіжний захід екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу. 15:30 – підготовче засідання у справі за обвинуваченням екс-глави Конституційного суду Олександра Тупицького у дачі неправдивих свідчень і підкупі свідка у Подільському районному суді Києва.

– підготовче засідання у справі за обвинуваченням екс-глави Конституційного суду Олександра Тупицького у дачі неправдивих свідчень і підкупі свідка у Подільському районному суді Києва. 16:00 – розгляд у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду позову Віктора Медведчука, в якому він оскаржує указ президента України від 19 лютого 2021 року про запровадження проти нього санкцій.

Київ

11:00 – презентація 31-ї мініскульптури проєкту "Шукай!" (вул. Володимирська 2, Національний музей історії України).

– презентація 31-ї мініскульптури проєкту "Шукай!" (вул. Володимирська 2, Національний музей історії України). 19:00 – екскурсія "Хрещатик Антикорупційний" від Команди Київських антикорупційних турів. Реєстрація. Зареєстровані учасники отримають лист з деталями місця зустрічі.

– екскурсія "Хрещатик Антикорупційний" від Команди Київських антикорупційних турів. Реєстрація. Зареєстровані учасники отримають лист з деталями місця зустрічі. Київський міжнародний фестиваль короткометражного кіно KISFF2021 (4-8 серпня) у кінотеатрі "Київська Русь". Деталі.