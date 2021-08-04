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Засідання Кабміну і суд щодо Чауса – анонси СЬОГОДНІ

4 серпня, 07:00

Юлія Безпечна

На середу заплановане чергове засідання Кабінету міністрів України, а в Києві знову спробують обрати запобіжний захід судді-хабарнику

Денис Шмигаль проведе засідання Кабміну, а Миколі Чаусу оберуть запобіжний захід / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 4 серпня в Україні і світі для читачів "Сьогодні".

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