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Форум "Крымской платформы" и акция у Минздрава – анонсы СЕГОДНЯ

6 августа, 07:00

Юлия Безпечная

В пятницу запланирован учредительный форум экспертной сети Крымской платформы, а под Минздравом будут протестовать против концессии госбольниц

Глава "Крымской платформы" Эмине Джапарова и акция медиков / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 6 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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