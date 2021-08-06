Форум "Кримської платформи" і акція біля МОЗ – анонси СЬОГОДНІ

У п'ятницю запланований установчий форум експертної мережі Кримської платформи, а під МОЗ протестуватимуть проти концесії держлікарень

Глава "Кримської платформт" Еміне Джапарова й акція медиків / коллаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 6 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

10:00 – установчий форум експертної мережі "Кримської платформи": буде представлена стратегія дій і пройде обговорення перших рішень. Відкриють форум перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова і член Експертної мережі КП, координатор робочої групи з прав людини і міжнародного гуманітарного права Ольга Скрипник (готель Radisson, вул. Ярославів Вал, 22).

– установчий форум експертної мережі "Кримської платформи": буде представлена стратегія дій і пройде обговорення перших рішень. Відкриють форум перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова і член Експертної мережі КП, координатор робочої групи з прав людини і міжнародного гуманітарного права Ольга Скрипник (готель Radisson, вул. Ярославів Вал, 22). 10:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, вул. Прорізна, 15, к. 327).

– засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, вул. Прорізна, 15, к. 327). 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123, конференц-зал).

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123, конференц-зал). 11:30 – акція "Ні концесії державних лікарень!" у зв'язку з наміром міністра охорони здоров'я віддавати державні медичні установи в концесію приватним фірмам біля Міністерства охорони здоров'я (вул. Грушевського, 7).

– акція "Ні концесії державних лікарень!" у зв'язку з наміром міністра охорони здоров'я віддавати державні медичні установи в концесію приватним фірмам біля Міністерства охорони здоров'я (вул. Грушевського, 7). 12:00 – пам'ятний захід "День народження Героя". Вшанування героїв у їхні дні народження відбувається щомісяця протягом року за участю їхніх рідних, друзів, учасників Революції Гідності, волонтерів і громадськості (Дзвін Гідності, алея Героїв Небесної Сотні, 6).

– пам'ятний захід "День народження Героя". Вшанування героїв у їхні дні народження відбувається щомісяця протягом року за участю їхніх рідних, друзів, учасників Революції Гідності, волонтерів і громадськості (Дзвін Гідності, алея Героїв Небесної Сотні, 6). 12:00 – акція з нагоди Дня екологічного боргу в Україні у парку імені Т. Шевченка. Під час заходу учасники будуть вираховувати свій екологічний слід, знайомитися з реальними інструментами екологічного способу життя, а також грати у настільні екологічні ігри. Деталі.

Суди

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14:00 – засідання у справі командира першої роти київського "Беркута", обвинуваченого в перевищенні службових повноважень, у Подільському райсуді Києва (вул. Хорива, 21).

– засідання у справі командира першої роти київського "Беркута", обвинуваченого в перевищенні службових повноважень, у Подільському райсуді Києва (вул. Хорива, 21). Продовження розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета у Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

Бровари

10:00 – волонтери організації Red Noses виступлять з програмою "Невідкладна допомога усмішкою", розробленою для країн, де люди постраждали від конфлікту і вимагають особливої психологічної підтримки (вул. Шевченка, 18).

Черкаська область

11:00 – прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту в Черкаську область візьме участь у запуску робіт з електрифікації ділянки Черкаси – імені Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (вул. В. Ложешнікова, 1)

– прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту в Черкаську область візьме участь у запуску робіт з електрифікації ділянки Черкаси – імені Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (вул. В. Ложешнікова, 1) Форум "Органічна Україна 2021" для сприяння розвитку органічного виробництва. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.