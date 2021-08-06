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Форум "Кримської платформи" і акція біля МОЗ – анонси СЬОГОДНІ

6 серпня, 07:00

Юлія Безпечна

У п'ятницю запланований установчий форум експертної мережі Кримської платформи, а під МОЗ протестуватимуть проти концесії держлікарень

Глава "Кримської платформт" Еміне Джапарова й акція медиків / коллаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 6 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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